PŮVODNÍ ZPRÁVA | Jak Trump v Bílém domě změní vztahy s Čínou? Je mimořádně nepředvídatelný politik, řekl expert pro EZ

Expert je k hodnocení opatrný. „Případný nástup Trumpa by měl určitý dopad na čínsko-americké vztahy, ale nepřeceňoval bych to. Ani prezident Biden rozhodně není vůči Číně přátelský nebo smířlivý, spíše naopak,“ nastínil.

Podle něj se ale dá předpokládat, že Trump vůči Číně bude mít „ještě vyhrocenější přístup, zejména pokud jde o jeho styl“. „Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu i to, že Trump je mimořádně nepředvídatelný politik – v minulosti například naznačil, že se ‚dohodne‘ s Čínou na Tchaj-wanu, že se ‚dohodne‘ s Ruskem a Severní Koreou,“ popsal.

Zahraniční politika USA se ale pod Trumpem jistě změní. „Je těžké předvídat, zda se některá z těchto dohod uskuteční – v každém případě by zahraniční politika USA pod Trumpem byla podstatně nevyzpytatelnější a nevypočitatelnější,“ poznamenal Turcsányi.

Problém tvoří Trumpův individualismus. „Trump by posílil individuální a nezávislý přístup USA bez přílišné koordinace s partnery. To by mělo negativní dopad prakticky na všechna partnerství USA, zejména však na partnery z EU a NATO,“ dodal expert. Podle něj Trump bude klást „menší důraz na otázky hodnot, lidských práv a podobně“.

Postavení USA ve světě tak rozhodně neposílí. „Z mého pohledu by takováto Trumpova zahraniční politika měla negativní dopad na postavení USA ve světě, které se dlouhodobě opírá o celou síť kvalitních spojenců a partnerství,“ uvedl Turcsányi.

Trump v těchto vztazích „nevidí přidanou hodnotu“ a „jeho přístup by tyto vztahy ještě více zatížil a podkopal legitimitu USA“. „Takový vývoj by mohl vytvořit další prostor zejména pro Čínu, která by se mohla profilovat jako stabilní alternativa,“ upozornil expert.

Zatímco „pro spojence USA by byl Trump jednoznačně špatnou zprávou, není zcela jasné, zda by byl dobrý pro státy, jako je Čína – Trumpův nestabilní styl není zcela v souladu s čínskými preferencemi a mohl by vést k pozitivům i negativům,“ jak přiblížil Turcsányi. „Na druhou stranu se pravděpodobně zdá, že Trump by byl dobrou zprávou pro Rusko,“ doplnil.

Pokračování Bidena podle experta v zásadě nic nezmění. „Znamenalo by pokračování současné politiky – tedy poměrně předvídatelné politiky, opozice vůči Číně a silné podpory spojenců a partnerů,“ vysvětlil.

Jako problém Turcsányi nevnímá ani BIdenův věk. „Nemyslím si, že by Bidenův věk a s ním spojené problémy v tomto ohledu vytvářely nějaký problém – tato politika je výsledkem relativně stabilních institucí, což není případ Trumpa,“ uzavřel.