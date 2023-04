Japonsko a USA potvrdily přátelství zasazením stromu na pozemku Bílého domu

Mimořádné valorizace důchodů by v budoucnu mohl stát nahradit dočasnými příspěvky k důchodu, které by kompenzovaly růst cen, ale důchody nezvedaly trvale. Důchody se dál mají pravidelně zvyšovat od ledna, místo inflace a poloviny růstu reálných mezd by šlo o inflaci a třetinu růstu reálných mezd, tedy jako do roku 2018. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) jde o koaličně dojednanou reakci na letošní situaci, kterou vláda řešila jednorázovou úpravou valorizace. Ministerstvo chce návrhem zajistit dlouhodobou udržitelnost systému a spatřuje v něm přípravný krok k důchodové reformě. Opozice úpravy odmítá.