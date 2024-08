Jen si hrál s nápady, hájí právnička mladíka z případu útoku na koncertech Taylor Swift

Hlavním podezřelým je pro vyšetřovatele devatenáctiletý mladík, který nedávno přísahal věrnost teroristické organizaci Islámský stát. Policie našla na místě jeho bydliště chemické látky či mačety, které měly být použity při útoku.

Mladík se sice po zadržení přiznal, jeho advokátka však nyní přišla s jinou verzí. Pro Reuters uvedla, že její klient se v IS angažoval až poslední měsíc, protože ho to zajímalo. Závažný útok prý v úmyslu neměl. "Bylo to jen hraní s nápady. Říká, že ta bomba nebyla dostatečně kvalitní, nefungovala by," řekla s tím, že plány na výrobu výbušného zařízení hledal na internetu.

Policie zadržela v případu kromě hlavního podezřelého, jímž je devatenáctiletý Rakušan severomakedonského původu, i další dva rakouské občany ve věku 15 a 17 let a osmnáctiletého Iráčana.

Podezřelí plánovali útočit noži a podomácku vyrobenými výbušninami na lidi před stadionem, kde se měly koncerty uskutečnit. Policie ve spolupráci s tajnými službami útok překazila, když ve středu proti skupině zakročila.

Kancléř Karl Nehammer práci bezpečnostních složek pochválil. "Díky intenzivní spolupráci naší policie a bezpečnostních složek se zahraničními službami byla hrozba včas rozpoznána, potlačena a tragédii zabráněno," prohlásil.

Šéf vídeňské policie Gerhard Pürstl připomněl, že se očekávalo, že koncerty navštíví 65 000 lidí denně a 22 000 fanoušků mimo místo konání. Případný teroristický útok by tak mohl být mimořádně brutální a zabít stovky lidí.

Taylor Swift měla ve Vídni od čtvrtka do soboty odehrát tři koncerty a podle společnosti Barracuda Music byly všechny zrušeny. "Vzhledem k potvrzení vládních představitelů o plánovaném teroristickém útoku na stadionu Ernsta Happela nemáme jinou možnost než v zájmu bezpečnosti všech zrušit tři plánované koncerty," uvedla společnost, která je podle americké stanice CNN promotérem koncertů Taylor Swift v Rakousku.