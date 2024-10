Jižní Korea prozradila, kolik severokorejských vojáků bojuje na Ukrajině

V pátek to oznámil úřad jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola, který svolal neplánovanou bezpečnostní schůzku s představiteli zpravodajských služeb, armády a národních bezpečnostních orgánů. Na schůzce se probíralo zapojení severokorejských vojáků do války na Ukrajině, které podle jihokorejské zpravodajské služby již začalo.

"Účastníci se shodli na tom, že aktuální situace, kdy se vztahy mezi Severní Koreou a Ruskem prohlubují nejen v oblasti vojenských dodávek, ale i nasazením vojáků, představuje vážnou hrozbu nejen pro naši zemi, ale i pro mezinárodní bezpečnost," uvedlo jihokorejské prezidentské prohlášení. Jižní Korea hodlá na tuto situaci reagovat všemi dostupnými prostředky.

Podle zpráv jihokorejské zpravodajské služby Severní Korea vyslala do bojů na Ukrajině čtyři brigády, což představuje celkem 12 000 vojáků, včetně speciálních jednotek. Tento krok je považován za eskalaci severokorejské podpory Rusku v jeho vojenském tažení proti Ukrajině. Informace o přítomnosti severokorejských vojáků potvrdil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který uvedl, že někteří severokorejští důstojníci již byli nasazeni na územích okupovaných Ruskem.

Zelenskyj také varoval, že Severní Korea je připravena vyslat dalších 10 000 vojáků, čímž by se aktivně zapojila do konfliktu po boku Ruska. Tento vývoj představuje vážnou hrozbu nejen pro Ukrajinu, ale i pro mezinárodní stabilitu, neboť by do války byla přímo zapojena další země.

Generální tajemník NATO Mark Rutte však uvedl, že v této fázi nejsou k dispozici důkazy o přítomnosti severokorejských vojáků na ukrajinském bojišti. I přes tento nedostatek důkazů vzbuzuje samotná možnost, že by Severní Korea aktivně podporovala Rusko vysláním vojáků, velké obavy.

Kreml popřel, že by severokorejští vojáci byli zapojeni do války na Ukrajině. Nicméně vzrůstající blízkost mezi Severní Koreou a Ruskem je patrná. Od loňského summitu na ruském Dálném východě se vztahy mezi oběma zeměmi dostaly na novou úroveň, kdy byla v červnu podepsána dohoda o strategickém partnerství, zahrnující i vzájemný obranný pakt.

Představitelé Jižní Koreje a Spojených států již dříve obvinili Severní Koreu z dodávek balistických raket a munice Rusku. Tato tvrzení však byla popřena jak Pchjongjangem, tak Moskvou. Vzrůstající vojenská spolupráce mezi oběma zeměmi je však stále sledována s velkým znepokojením.