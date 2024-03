Jsou v boxerském zápase, ale snaží se hrát šachy. Analytik podrobil slovenskou opozici kritice

Web například připomíná problémy, které má Bratislava s Českou republikou. Ta patrně může pomoct k mobilizaci umírněných voličů. „Roztržka s Čechy, kteří jsou vnímáni jako naši blízcí bratři, je velmi citlivá a mnohým naznačuje, že je něco velmi špatně,“ přiblížil pro DW politický analytik Tomáš Koziak z Vysoké školy mezinárodního obchodu ISM Slovakia.

Obavy panují také ze zmíněných regionálních změn, kdy například vítězství Petera Pellegriniho může vést ke sblížení s Maďarskem Viktora Orbána. Opačný scénář nabízí případný triumf Ivana Korčoka. „Bude se přinejmenším snažit oddálit jakékoli kontroverzní reformy a hnát Fica k odpovědnosti v očích veřejnosti. Byl by viditelný na mezinárodní scéně a zmírnil by Ficovu proruskou rétoriku. Proto by se politická polarizace země naplno projevila v domácí i zahraniční oblasti,“ popsal britský analytik Andrius Tursa.

Souhlasí s ním i slovenský analytik Koziak. „Prezident by měl působit jako brzda a snažit se zabránit destrukci demokracie, ale to by se za Pellegriniho nestalo. Pellegrini ukázal, že není schopen se postavit svému mentorovi,“ prohlásil.

Sám Pellegrini odmítá, že by měl prezident působit jako protiváha vládě. „Jakýkoli takový konflikt by se pouze rozšířil ve společnosti, a to je určitě to poslední, co dnes Slovensko potřebuje,“ řekl nynější předseda Národní rady SR a někdejší předseda slovenské vlády.

Ficem zkrocený prezident ale může být podle Koziaka velkou hrozbou. „Vedlo by to ke kriminalizaci opozice a novinářů, kontrole médií a k orbanizaci Slovenska,“ doplnil s tím, že je kritická situace i u roztříštěné liberální opozice. „Zdá se, že nechápou touhu voličů po silném vůdci. Trvají na tom, že si budou hrát na hodné. Jsou v boxerském zápase, ale snaží se hrát šachy.“

Demokratickou erozi na Slovensku připomněl v rozhovoru pro EuroZprávy.cz i politolog Jakub Lysek. „Lidé by si měli uvědomit, že eroze demokracie se projeví negativně na jejich peněženkách, není to jen o nějaké televizi či ústavním soudu, v tom je ta analogie s půdní erozí paradoxně velice přesná. Bohužel to většina lidí neví. Na Slovensku se obávám, že ta eroze proběhne velice rychle. Slovensko pak bude mít velké ekonomické problémy,“ shrnul.