Zacharovová nařkla Ukrajinu ze systematického poškozování elektrárny a řekla, že pozornost aliančního summitu by jí měla být věnována. "Konečně, naprostá většina aliančních členů by byla v zóně spadu, pokud by se v elektrárně mělo něco stát," podotkla mluvčí podle deníku Guardian na telegramu.

Britský list připomněl, že Vilnius se nachází asi 1000 kilometrů od největšího zařízení svého druhu v Evropě.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý večer prostřednictvím telegramu varoval před plánovanou sabotáží v elektrárně. „Nyní máme informace od našich zpravodajských služeb, že ruská vojska umístila na střechu několika bloků Záporožské jaderné elektrárny předměty připomínající výbušniny. Možná proto, aby simulovaly útok na elektrárnu. Možná mají nějaký jiný scénář,“ uvedl.

Podle Sky News byly zaznamenány nové předměty na střechách reaktorových budov 3 a 4 také na satelitních snímcích, které ve středu 5. července pořídila společnost Planet Labs.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) nicméně uvedla, že nenašla viditelné důkazy přítomnosti výbušnin v areálu. "Naši experti získali dodatečný přístup do areálu. Zatím neviděli žádné miny ani výbušniny. Nadále ale potřebují přístup na další místa, včetně střech reaktorů číslo 3 a 4 a částí turbínových hal," sdělila.