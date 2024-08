Kennedy byl kvůli podvodu vyloučen z voleb ve státě New York

Během procesu se zjistilo, že Kennedy za svůj domov označil pronajatou ložnici v domě svého přítele, uvádí CNN. Kennedy vypověděl, že nemá "fyzickou vazbu" na newyorskou adresu a v ložnici spal jen jednou od doby, kdy si ji pronajal. Plánuje se však vrátit do New Yorku, když jeho manželka odejde do důchodu.

Soudkyně Christina Rybová ve svém 34stránkovém rozhodnutí uvedla, že ložnice, kterou Kennedy označil za svůj domov, nebyla "dobromyslným a legitimním bydlištěm, ale jen fiktivní adresou, kterou si zvolil pro účely udržení své volební registrace" a podpory své kandidatury.

Důkazy předložené během procesu podle soudkyně ukázaly, že Kennedy si dlouhodobě "půjčoval" adresy od přátel a příbuzných, aby si mohl zachovat svou volební registraci ve státě New York, přestože žil v Kalifornii.

Kennedy v reakci na rozhodnutí řekl, že demokraté pohrdají demokracií, a poznamenal, že soudkyně je demokratka. "Nejsou si jisti, že mohou vyhrát při volbách, a tak se snaží zabránit voličům, aby měli možnost volby. Odvoláme se a zvítězíme," dodal.

Pokud se rozhodnutí potvrdí, nejenže Kennedy nebude moci kandidovat v New Yorku, ale mohlo by to vést i k námitkám v jiných státech, kde použil stejnou adresu pro sběr podpisů.

Kennedy tvrdil, že poskytl důkazy o tom, že New York je jeho trvalým bydlištěm od roku 1964. Údajně tam platí daně, vykonává právnickou praxi a má řidičský průkaz a různé licence k rekreačním účelům v New Yorku. Soudkyně to však odmítla jako "nepodstatné" bez důkazu o fyzické přítomnosti na konkrétní adrese.