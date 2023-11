KLDR dala Rusku více než milion nábojů, dost na dva měsíce války proti Ukrajině

V zářijových volbách do Sněmovny by hnutí ANO získalo vyhrálo s podporou 34 procent hlasů, což představuje nárůst o jeden procentní bod ve srovnání s červencovým průzkumem. Na druhém a třetím místě by se umístily ODS a Piráti, přičemž oběma stranám podle agentury Median podpora voličů klesá.