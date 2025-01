Konec inkluze narazil. McDonald’s, Walmart či Meta se bouří proti Trumpovi

V úterý večer vydal Úřad pro správu a personální záležitosti (US Office of Personnel Management) memorandum, které nařizuje federálním agenturám přípravu na propouštění zaměstnanců zapojených do těchto programů. Tito pracovníci mají být do středečního večera převedeni na placené volno.

Nové opatření navazuje na exekutivní příkaz prezidenta, který byl podepsán tentýž den a označuje tyto programy za "nebezpečné, ponižující a nemorální" praktiky. Trump již během své volební kampaně sliboval zrušit politiky, které podle něj diskriminují bílé Američany, a tyto kroky jsou tak v souladu s jeho dlouhodobými sliby.

Kritika na sebe nenechala dlouho čekat, přestože některé velké americké společnosti již své vlastní DEI programy omezily či ukončily – například McDonald’s, Walmart či Meta. Naopak Apple, Target a Costco veřejně obhajují pokračování těchto iniciativ, píše CNN.

V textu příkazu Trumpova administrativa argumentuje, že programy DEI a DEIA porušují základní principy amerických občanských práv. Podle dokumentu tyto iniciativy podkopávají národní jednotu a tradiční hodnoty, jako je tvrdá práce. Příkaz rovněž požaduje, aby vládní agentury podnikly kroky proti podobným iniciativám i v soukromém sektoru.

Generální prokurátor má během následujících 120 dnů připravit zprávu, která bude obsahovat doporučení, jak odstranit DEI politiky ze soukromého sektoru. Součástí tohoto dokumentu má být také seznam "nejzávažnějších a nejdiskriminačnějších praktik DEI" a návrhy opatření, která by od podobných činností odradila.

Tyto kroky přicházejí v době, kdy se otázky diverzity a inkluze staly jedním z klíčových témat politických a společenských debat v USA. Zastánci DEI politik varují, že Trumpovy kroky mohou zhoršit nerovnosti a diskriminaci v pracovním prostředí, zatímco jeho příznivci tvrdí, že tato opatření obnoví rovné příležitosti pro všechny bez ohledu na rasu či pohlaví.

Reakce na tento exekutivní příkaz bude pravděpodobně intenzivní a polarizující, což odráží hluboké rozdělení americké společnosti ohledně otázek rovnosti, spravedlnosti a role vlády v řešení těchto problémů.