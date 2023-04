Korunovace britského krále Karla III.: Bylo vytvořeno nové emodži

Německý ministr práce a sociálních věcí Hubertus Heil očekává "výrazné zvýšení" minimální mzdy. Řekl to v rozhovoru, který otisklo dnešní vydání listu Bild am Sonntag. Konkrétní částku ale nezmínil. Odbory od 1. ledna požadují nárůst minimální hodinové mzdy z 12 na nejméně 14 eur (z 285 na 329 korun), což ale zaměstnavatelé považují za nereálné. Jasno by mohlo být do konce června, píše agentura DPA.