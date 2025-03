Lidový král Karel III. Britský panovník se snaží přiblížit poddaným

"Dáváme dohromady milované umělce z celého Commonwealthu. Král se podělil o výběr písní, které mu dělají radost, v 'The King’s Music Room', aby si připomněl Den Commonwealthu," uvedla královská rodina k novému projektu na sociální síti X.

Playlist si lidé budou moci poslechnout na streamovací platformě Apple Music od pondělí 10. března. Karel III. dokonce v Buckinghamském paláci nahrál příspěvek, v němž vysvětluje, proč vybral tyto konkrétní písně.

Podle informací britské stanice BBC se ve výběru nachází skladba Could You Be Loved od legendárního jamajského hudebníka Boba Marleyho. Zastoupeny mají být i australská zpěvačka Kylie Minogue a její jamajská kolegyně Grace Jones.

Commonwealth neboli Společenství národů je označení pro volné sdružení Velké Británie a Severního Irska a bývalých dominií a kolonií. Formální hlavou je britský panovník, jímž je aktuálně právě král Karel III.