Korunovace Karla III.: Životní náklady rostou, někteří Britové zpochybňují pompézní utrácení peněz

Poprvé navštívila potravinovou banku a byl to ubíjející zážitek. Svobodná matka pěti dětí – se třemi dětmi, které stále žijí doma – si uvědomila, že po zaplacení účtů jí jednoduše nezbyly peníze na nákup jídla.

"Bylo to ponižující. Byla jsem z toho trochu na dně," řekla CNN nad šálkem čaje a sušenky podávanými v komunitní kavárně v kostele sv. Jana Evangelisty v Doncasteru. Církev provozuje kavárnu spolu s potravinovou bankou, která nabízí zdarma jídlo, oblečení, domácí potřeby a další potřeby místním obyvatelům, kteří se potýkají s problémy.

Davisová dorazil dvě hodiny před otevřením dveří kostela. Čekání se vyplatilo. Kromě základních věcí, jako je chléb a zelenina, dostala kytici květin, kterou jí daroval supermarket. "Dám lilie do vázy a zbytek na matčin hrob," řekla.

Když se potravinová banka před pandemií poprvé otevřela, sloužila převážně lidem bez domova. V dnešní době mnozí z těch, kteří procházejí dveřmi, jsou lidé pracující na plný úvazek. píše server.

"Používají celou mzdu na zaplacení účtů a nemají žádné peníze na jídlo. Je opravdu smutné, že se to dostalo do bodu, kdy někdo pracuje na plný úvazek a nevydělává dost peněz na pokrytí základních lidských potřeb," řekl CNN Andy Unsworth, duchovní církve, který spravuje potravinovou banku Given Freely Given.

Doncaster patří mezi ekonomicky slabší oblasti Spojeného království, ale není ojedinělý. Stejně jako mnoho částí severní Anglie, město South Yorkshire s více než 300 000 obyvateli se nikdy zcela nevzpamatovalo z průmyslového úpadku a uzavírání dolů v letech 1980 a 90. Tento region, který se již potýká s problémy, byl těžce zasažen vážnou krizí životních nákladů, která nyní postihuje celé Spojené království.

Obrovská inflace, roky stagnace mezd a náhlý a prudký růst cen energií zanechaly miliony Britů na pokraji chudoby.

Zároveň se však britská vláda chystá utratit desítky milionů z peněz daňových poplatníků na pompézní událost oslavující jednoho velmi, velmi bohatého muže: krále Karla III.

Králova korunovace, která se uskuteční tuto sobotu (6. května 2023) představí něco z obrovského bohatství, které britská monarchie nashromáždila v průběhu staletí. K dispozici budou zlaté kočáry, drahokamy a značkové oblečení vyrobené na zakázku, které stojí víc, než většina lidí vydělá za měsíce.

Vláda odmítla sdělit údaje o nákladech na korunovaci, přičemž odhady britských médií se pohybují mezi 50 miliony až více než 100 miliony liber (63 až 125 milionů dolarů - 1,3 miliardy až 2,7 miliardy korun).

Je to číslo, které mnozí v Doncasteru těžko spolknou.

"Jsem tak trochu roajalista a mám rád královskou rodinu. měli by si to platit z jejich vlastní kapsy, spíše než z kapsy daňových poplatníků. A myslím, že událost měla být trochu skromnější," řekla učitelka místní školy Laura Billingtonová.

Bohatství monarchie

Královo obrovské soukromé bohatství a luxusní životní styl jsou v ostrém kontrastu s realitou, kterou v současné době prožívá většina lidí ve Velké Británii.

Buckinghamský palác odmítá komentovat finanční situaci královské rodiny s tím, že má právo na soukromí. Deník Guardian nedávno odhadl Charlesovo soukromé bohatství na více než 1,8 miliardy liber – ačkoli palác novinám řekl, že toto číslo je "vysoce kreativní směsí spekulací, domněnek a nepřesností".

Forbes loni odhadl, že osobní jmění zesnulé královny Alžběty II. má hodnotu 500 milionů dolarů, které zahrnují její šperky, uměleckou sbírku, investice a dvě rezidence, hrad Balmoral ve Skotsku a Sandringham House v anglickém hrabství Norfolk. Královna zdědila oba majetky po svém otci, králi Jiřím VI. a předala je Karlovi.