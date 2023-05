GLOSA | Události Petra Nutila: Střet Fialových slibů s realitou, korunovace a derby století

Začněme u toho podstatného. A kde jinde než u dlouho očekávaných a konečně představených vládních opatření, která si dávají za cíl pokusit se vytáhnout veřejné finance ze stále hlubšího propadání se do dluhů. Tenhle plán, nazvaný Česko ve formě, vyvolal kritiku skoro na všech stranách. Na rozpočtové jestřáby je moc měkký, na socialisty moc tvrdý, to ale není nic nečekaného. Vyvolal ale taky mohutný internetový pláč nad porušeným předvolebním slibem koalice Spolu o tom, že nebudou, nikdy, ani náhodou zvedat daně.

To máte tak. Jedna věc je svět politických kampaní. Ten je plný zářivých barev a optimistické budoucnosti, která je krásná, svěží, plná báječných věcí, realizovaných nápadů, fungujících a přátelských institucí, totiž světem, ve kterém my nedoháníme ty před námi, ale naopak se stáváme lídry v čemkoli si zamaneme. Každému jen trochu příčetnému člověku přitom musí být jasné, že validita těchto slibů je zhruba rovna předpovědním kvalitám horoskopů.

Nicméně když jste v politice, občas prostě máte tu smůlu, že vám ty vaše řeči lidi uvěří. A zvolí vás. A pak – nejde to jinak, to je zákon přírody – přijde střet s realitou, která je o dost šedivější, ušpiněnější a složitější, než jste si kdy mysleli.

Tady pak nastává ten slavný okamžik, kdy jste nuceni, stejně jako třeba v roce 2003 tehdejší premiér Sobotka přiznat: „Sliby nebyly zasazeny do reálného ekonomického rámce a dnes v konfrontaci s realitou neobstojí.“

No tak se to stalo znova. A to je asi tak všecko. A není divu. Důchody, sociální dávky a splátky státních dluhů stojí stát výrazně víc než loni. Zadlužujeme se brutálním tempem. I kvůli velmi vysoké inflaci. Ta automaticky tyto výdaje prudce zvedá a vláda s tím prostě musí něco udělat. A to něco znamená posílit i tu příjmovou část rozpočtu, slibům navzdory.

Jasně, je to nepopulární krok, za který schytají svoje ze všech stran. Ale já mám za to, že tato vláda, na rozdíl té před ní, se alespoň pokouší o cosi jako rozpočtovou odpovědnost a že bychom jí, navzdory předvolebním slibům, měli držet palce, protože se nás pokouší ochránit před nárazem do dluhové zdi. Nikdo jiný to za ni neudělá. A podívám-li se na současnou opozici, je jasné že ta by současnou situaci jen vylepšila dupnutím na plyn a krasojízdou ke státnímu bankrotu.

Tak to by stačilo. Pojďme k tomu absurdnímu.

Čtyřiasedmdesátiletý princ Charles se dočkal a stal se králem Velké Británie. Vzhledem k průměrné době dožití, která v Británii činí 82 let, ho čeká podle statistiky ještě krásných 8 let na trůnu. My mu nic zlého nepřejeme a věříme, že si ten vysněný trůn užije o dost déle. Autor článku si tu jen odloží, že pokládá zcela za absurdní, aby se hlavou zemí stále ještě stávali lidi jen proto, že se narodili do správné rodiny a počkali si na to, až jim umřou rodiče, nicméně zároveň respektuje kulturní tradice a tak posílá exprinci Charlesovi, nyní králi Karlu III., srdečné pozdravy a gratulace.

Fotbalový tým Sparty porazil Slavii v nastaveném čase v něčem, čemu se bůhvíproč v novinách říkalo zápas století. Autorovi tohoto článku připadá tato zpráva podobně důležitá jako oznámení o nové sérii norských slow-TV pořadů o pletení svetrů či tvrdnutí chleba, nicméně tato událost naplnila bulvár po okraj a proto je třeba se o ní zmínit.

Agátě Jaromíra Soukupa se narodilo dítě Jaromíra Soukupa, Rozárka Jaromíra Soukupa. Gratulujeme. Zda a kdy bude mít svůj vlastní pořad na TV Barrandov, zdroje neuvádí.

Do finále evropské pěvecké soutěže Eurovize, která nikoho nezajímá, se probojovala česká kapela Vesna, kterou v Čechách téměř nikdo nezná. Tak to má být.

Všechny výše uvedené zprávy, až na tu první ukazují, že se u nás bez Miloše na Hradě a Andreje ve Strakovce, nic neděje. Ne že bych toho litoval, ale je to trochu nuda. Tak to pojďme uzavřít něčím podstatným.

Ukrajinci se dál statečně brání ruské agresi a nasazují životy za svou svobodu. Podpořte je, ať se jim povede do švestek tuhle válku ukončit. Učinit tak můžete třeba tady. Díky a Cлава Україні! Героям слава!