Královna odpadků před soudem. Ve Švédsku ho nelegálně uložila až 200 tisíc tun

Bella Nilsson je bývalá generální ředitelka společnosti Think Pink, která se zabývala recyklací odpadu. Najímali si ji obce, soukromníci i firmy na likvidaci odpadu od stavebnin, přes elektroniku, kovy, plasty, dřevo po hračky. Odpad ale dle žalobců zůstal neroztříděný a opuštěný. Informovala o tom britská stanice BBC.

Nilsson je společně se svým bývalým mužem obviněna z ukládání a zakopávání odpadu na 21 různých místech, kde může poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Případ se připravoval několik let a samotný soud má trvat devět měsíců. Všichni obžalovaní vinu odmítají. Nilssonovi čelí obvinění ze závažné trestné činnosti proti životnímu prostředí a závažné hospodářské trestné činnosti.

Nilsson byla před rozpadem firmy za svou práci oceněna, v roce 2020 však byla společně s jejími majiteli zatčena. Společnost jako taková pak byla obviněna z uložení nejméně 200 000 tun odpadu na různých místech po celém Švédsku.

Policejní vyšetřovatelé na daných místech zjistili škodlivé hladiny arsenu, dioxinů, zinku, olova, mědi, rtuti a ropných produktů. Tyto látky jsou karcinogenní a uvolňovaly se do ovzduší, vody a půdy, tudíž přímo ohrožovaly zdraví rostlin, zvířat a lidí. Několik popelnic s odpadem začalo hořet poblíž přírodní rezervace, přičemž požár jedné z nich trval dva měsíce. V Kagghamře požár způsobil, že obyvatelé nemohli vycházet ven kvůli toxickým výparům.

Anders Gustafsson, jeden ze tří žalobců v daném procesu, popsal pro server The Guardian případ jako „největší trestný čin proti životnímu prostředí ve Švédsku, pokud jde o rozsah a organizaci“. Pro televizi SVT uvedl také, že společnost Think Pink vyhodila odpadky a použila padělané dokumenty, aby oklamala úřady a dosáhla velkých zisků.

Existují nároky na náhradu škody ve výši 260 milionů SEK [19 milionů liber], zejména od obcí, které byly nuceny odklízet velké hory odpadků, řekl televizní stanici SVT. „Je výjimečné, že je to ve velkém měřítku a že to trvá tak dlouho na několika místech v zemi.“ Vrchní prokurátorka Linda Schön uvedla, že vyšetřování poukázalo na to, jak lidé před podobnými činy zavírali oči.

Několik obcí požaduje náhradu škody za vyčištění hor od odpadu a dekontaminaci míst, jde o částku převyšující 577 milionů Kč (25,4 milionu dolarů).