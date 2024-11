Ruské ministerstvo obrany informovalo, že šest amerických raket ATACMS zasáhlo cíle v Brianské oblasti. Vysoce postavený ukrajinský představitel potvrdil, že tyto rakety byly skutečně použity k útoku na ruské území. Tento útok přišel jen krátce poté, co americký prezident Joe Biden schválil použití těchto raket dlouhého doletu pro ukrajinské operace.

Podle Lavrova tato událost ukazuje na přímou spolupráci Spojených států s Ukrajinou při provádění těchto útoků, což podle něj výrazně mění dynamiku konfliktu.

Lavrov zopakoval, že jakýkoliv útok na ruské území, podporovaný jadernou velmocí, Moskva považuje za hrozbu, která by mohla ospravedlnit použití jaderných zbraní. Ruský prezident Vladimir Putin nedávno schválil úpravu jaderné doktríny, podle níž Moskva zvažuje použití jaderných zbraní nejen v případě přímého jaderného útoku, ale také při konvenčním útoku podporovaném jadernými mocnostmi.

Toto rozhodnutí přišlo ve chvíli, kdy Putin znovu varoval, že západní povolení k útokům na cíle hluboko na ruském území povede k přímému zapojení členských států NATO do války.

Lavrov zdůraznil, že jaderné zbraně budou i nadále sloužit pouze jako odstrašující prostředek, nikoliv jako nástroj agrese. „Naší prioritou je zabránit jaderné válce,“ uvedl ruský ministr zahraničí, ale zároveň naznačil, že nové okolnosti by mohly změnit strategii Moskvy.

Lavrov zároveň ocenil rozhodnutí Německa neposkytnout Ukrajině rakety dlouhého doletu typu Taurus, jejichž dosah přesahuje 500 kilometrů. Německý kancléř Olaf Scholz se dlouhodobě staví proti dodávkám zbraní, které by mohly zasáhnout hluboko na ruském území, a argumentuje tím, že by takové kroky mohly vtáhnout Západ do přímějšího konfliktu s Ruskem.

Navzdory tomu, že Německo patří mezi největší dodavatele vojenské pomoci Ukrajině, zachovává opatrnost v otázce zbraní s potenciálem eskalovat konflikt. Lavrov tuto pozici označil za „zodpovědnou“.