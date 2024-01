Legendární Alain Delon bude pod soudní ochranou. Hercův stav se dále zhoršuje

O nejnovějším vývoji případu informovala televize BFMTV. Soud vyhověl žádosti o soudní ochranu, která neumožní dané osobě činit bez zmocněnce velká rozhodnutí. U Delona půjde o pomoc s výběrem léků či typem zdravotní péče.

Nejnovější verdikt uvítal právník dcery Anouchky, která by otce ráda převezla do Švýcarska, kde by mu byla poskytována kvalitní lékařské péče. Podle synů Anthonyho a Alaina-Fabiena jí však jde především o to, aby po případné smrti otce zaplatila nižší dědickou daň.

Legendární Delon prodělal před čtyřmi lety kardiovaskulární příhodu s lehkým krvácením do mozku. Zdravotní stav ikony se od té doby jen zhoršuje. Podle posledních zpráv francouzských médií, která se odkazují na jeho blízké, má velké potíže s mluvením a je velice unaven. Loni se dokonce objevila informace, že měl lékaři říct, že chce zemřít.

Delon má za sebou desítky let v kinematografii. Nejvíce ho proslavily filmy Gepard, Dva muži ve městě či Borsalino. Před pěti lety dostal na filmovém festivalu v Cannes Zlatou palmu za celoživotní dílo.