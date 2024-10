Lidé v Pásmu Gazy zoufale potřebují lékařskou péči. WHO chystá evakuaci

Oznámil to v pondělí Hans Kluge, regionální ředitel WHO pro Evropu, jak uvádí agentura AFP. Izrael, který vede dlouhodobý konflikt s palestinskými militanty z hnutí Hamás v Pásmu Gazy, se podle Klugeho zavázal, že v příštích měsících umožní dalších 1000 lékařských evakuací do Evropské unie.

Izrael byl vyšetřovateli OSN nedávno obviněn ze záměrných útoků na zdravotnická zařízení v Gaze a z vážných zločinů proti lidskosti, včetně zabíjení a mučení zdravotnického personálu. Od začátku války umožnila WHO již 600 evakuací do sedmi evropských zemí.

Představitel WHO na palestinském území, Rik Peeperkorn, uvedl, že přibližně 10.000 lidí potřebuje naléhavou evakuaci z Gazy kvůli zdravotním komplikacím. Zároveň Kluge zdůraznil význam dialogu pro umožnění těchto převozů, podobně jako v případě Ukrajiny.

WHO také v září evakuovala téměř 100 pacientů z Gazy do Spojených arabských emirátů a vyzvala k obnovení pravidelných lékařských převozů z této oblasti, které jsou klíčové pro záchranu životů v konfliktu zasažené zóně.

Konflikt mezi Izraelem a hnutím Hamás si podle palestinského ministerstva zdravotnictví vyžádal již 34 344 palestinských obětí. Zveřejněný seznam obsahuje údaje o většině zabitých, včetně jmen, věku a pohlaví.

Mnoho obětí jsou děti, přičemž seznam zahrnuje i 169 novorozenců a stovky dalších mladších deseti let. Izrael oficiální čísla zpochybňuje, zatímco OSN potvrzuje, že palestinské údaje bývají přesné.

Palestinské ministerstvo zdravotnictví podle serveru Guardian identifikovalo 34 344 Palestinců zabitých při válce mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás.

Zveřejněný seznam údajně obsahuje informace o čtyřech pětinách zabitých Palestinců. Obsahuje jména, věk, pohlaví a identifikační čísla.

V seznamu je také zapsáno 7613 dalších osob bez bližších informací, protože tato těla měly obdržet nemocnice a márnice, jejich totožnost ale dosud nepotvrdily.

Nachází se zde 169 dětí narozených po útoku Hamásu ze 7. října a také muž narozený v roce 1922. „Dokument má 649 stran a mrtví jsou v něm uvedeni převážně podle věku. Obyvatelstvo Gazy je mladé a registr zdůrazňuje vysokou daň, kterou si izraelské útoky vybírají na palestinských dětech,“ píše Guardian.

Seznam se podle britského serveru skládá ze stovek stránek, přes sto z nich je zaplněno obětmi mladšími deseti let. „První jména dospělých se objevují až na straně 215.“

Izraelští představitelé počet mrtvých zpochybňují. „Vzhledem k tomu, že Hamás kontroluje tamní vládu, nemohou zdravotníci v Gaze poskytovat spolehlivé údaje,“ míní.

Vyšetřovatelé z OSN ale upozorňují, že palestinské údaje bývají obecně přesné. „Bohužel máme smutnou zkušenost, že každých několik let musíme koordinovat údaje o obětech s ministerstvem zdravotnictví. Jejich údaje se ukázaly být obecně přesné,“ připustil mluvčí generálního tajemníka OSN Farhan Haq.