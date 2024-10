Lukašenko: Severokorejští vojáci na Ukrajině jsou nesmysl, jinak by NATO mělo důvod k útoku

Kromě toho je Lukašenko považován za jednoho z nejbližších znalců ruského prezidenta Vladimira Putina. Tito dva muži se znají mnoho let a pravidelně se setkávají. Na okraj summitu BRICS, kde Lukašenko jednal o členství Běloruska v této organizaci, poskytl rozhovor pro BBC, kde reagoval na aktuální otázky.

Když byl Lukašenko dotázán na tvrzení, že Severní Korea poslala vojáky bojovat po boku Ruska na Ukrajině, odpověděl: „Nesmysl. Putin by nikdy nepožádal jinou zemi, aby zapojila svou armádu do ruské speciální operace na Ukrajině.“

Na otázku, co by se stalo, pokud by se tato tvrzení potvrdila, Lukašenko odpověděl, že by to vedlo k eskalaci konfliktu. „Pokud by se jakákoli země, dokonce i Bělorusko, zapojila, bylo by to považováno za eskalaci. Západ by okamžitě tvrdil, že další země vstoupila do války na jedné straně, což by vedlo k nasazení jednotek NATO na Ukrajinu.“

Lukašenko také popřel, že by Putin kdy požádal Bělorusko o vyslání svých vojáků na Ukrajinu. „Nikdy. Ani on, ani (bývalý ministr obrany) Sergej Šojgu, ani současný ministr obrany Andrei Belousov.“

I když Bělorusko oficiálně do bojů nezasáhlo, hrálo významnou roli během ruské invaze v únoru 2022, kdy ruské jednotky využily běloruské území pro útok na Ukrajinu. Lukašenko však tvrdí, že Bělorusko nebylo přímo zapojeno. „Jak víte, že jsem dal povolení k použití běloruského území?“ reagoval na dotaz. „Byly tam vojenské cvičení s několika tisíci ruskými vojáky. Putin začal tyto vojáky stahovat a po silnicích je přesunul směrem k Ukrajině. Jednou z tras vedla cesta do Kyjeva. Jsem si jistý, že byli provokováni.“

Když se ho novinář zeptal, zda kontaktoval Putina, aby zjistil, co se děje, Lukašenko odpověděl, že ne. „Nezavolal mi a já jsem nezavolal jemu. Jsou to jeho vojáci a on má právo je stahovat, jak chce.“

Tento postoj odráží vliv, který má Kreml na Bělorusko, což se projevilo i v tom, že Rusko nedávno umístilo taktické jaderné zbraně na běloruské území.

Lukašenko byl dotázán, zda by Putin použil jaderné zbraně umístěné v Bělorusku ve válce na Ukrajině. „Putin je nikdy nepoužije bez mého souhlasu,“ ujistil Lukašenko. Na otázku, zda by on sám schválil jejich použití, odpověděl: „Jsem zcela připraven, jinak proč bychom je měli? Ale pouze v případě, že by se cizí voják dostal na území Běloruska. Nemáme žádné plány někoho napadnout.“

Bělorusko je také pod palbou kvůli svým domácím represím. Lidskoprávní organizace odhadují, že v zemi je zadržováno přibližně 1300 politických vězňů. Lukašenko dříve tvrdil, že žádní političtí vězni v Bělorusku neexistují, ale během rozhovoru náhodou přiznal existenci některých, když zmínil, že někteří byli nedávno propuštěni.

Někteří analytici interpretovali tyto propuštění jako signál, že Lukašenko chce zlepšit vztahy se Západem. Lukašenko to však popřel: „Propuštěni byli na humanitární základě – většinou starší lidé a nemocní. To je vše. Toto není krok ke zlepšení vztahů s vámi. Pokud s námi nechcete mít vztahy, obejdeme se bez vás.“