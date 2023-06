Macron navštívil děti, které napadl Syřan u jezera Annecy. Motiv útoku je nejasný

Macrona doprovázela do Grenoblu jeho žena Brigitte, uvádí server France24. Prezident se má setkat také s lidmi, kteří pomáhali zraněným na místě incidentu, včetně mladého katolíka, který se postavil útočníkovi.

Macron už včera útok odsoudil jako projev absolutní zbabělosti. "Národ je v šoku. Naše myšlenky jsou se zraněnými, stejně jako s jejich rodinami a příslušníky záchranných složek," napsal ve čtvrtek na twitteru.

Podle deníku Guardian jsou zraněné děti ve věku od 22 měsíců do tří let, přičemž jedno z nich je britské a jedno nizozemské národnosti. Dvě děti jsou podle lékařů stále v ohrožení života, což platí i o jednom ze dvou zraněných dospělých, kterým je 70, respektive 78 let.

Motiv útoku není znám, policie zatím zadrženého jednatřicetiletého Syřana Abdelmasiha H., který má status uprchlíka ve Švédsku, nevyslechla. Muž vstoupil do Francie v listopadu loňského roku, v neděli mu byla zamítnuta žádost o azyl. Podle premiérky Élisabeth Borneové žil na ulici, přičemž úřady u něj neevidují žádnou historii psychiatrických problémů.