Macron: Trump konečně pochopil, že mu Putin ohledně Ukrajiny lhal

„Prezident Trump si uvědomuje, že když mu prezident Putin po telefonu říkal, že je připraven na mír, nebo když to vzkazoval prostřednictvím svých emisárů, lhal,“ uvedl Macron během tiskové konference v Hanoji. „V posledních hodinách jsme znovu viděli, že Donald Trump dává najevo svůj hněv. Je to forma netrpělivosti. Doufám jen, že to nyní přejde v činy,“ dodal.

Jeho komentáře přicházejí krátce poté, co Trump ve svém příspěvku na sociálních sítích označil Putina za „šíleného“ a varoval, že pokus o dobytí celé Ukrajiny povede k „pádu Ruska“. Tato slova z Washingtonu zazněla v době, kdy se ruská armáda nadále vyhýbá jakémukoliv příměří a zesiluje útoky podél celé frontové linie.

Kreml v posledních týdnech několikrát odmítl návrhy Kyjeva a západních spojenců na třicetidenní humanitární příměří. Tato neochota jednat o klidu zbraní se však setkává s rostoucí kritikou ze strany evropských lídrů – nejen vůči Moskvě, ale také směrem k Trumpově administrativě, která se dosud zdržela uvalení rozsáhlejších sankcí proti Rusku.

V některých evropských metropolích sílí zklamání nad tím, že americká vláda pod vedením prezidenta Trumpa zůstává zatím zdrženlivá a že nevyužívá plně své ekonomické páky, která by mohla přinutit Kreml k ústupkům. Macron i další lídři Evropské unie přitom opakovaně vyzývají k jednotnému a rozhodnému postoji vůči ruské agresi.

Zatím není jasné, jak konkrétně by Trump mohl reagovat. Dosavadní americké sankce byly zaváděny spíše selektivně a některé evropské státy se obávají, že bez silnější podpory Washingtonu bude unijní tlak na Moskvu nadále jen částečně účinný.

Trumpovy komentáře ale signalizují určitý posun v jeho postoji vůči Rusku. Zatímco v minulosti se vyhýbal ostré kritice Moskvy a dokonce prohlašoval, že „Putin chce mír“, nyní veřejně vyjadřuje zklamání a odsouzení ruské agrese. Tento obrat v rétorice by podle Macrona mohl naznačovat ochotu Bílého domu přijmout tvrdší opatření – pokud k tomu skutečně dojde.

Evropské země v mezičase pokračují v posilování vlastní sankční politiky a vyzývají ke koordinaci s Washingtonem. Zároveň rostou obavy, že bez jednotného západního postupu bude Kreml pokračovat ve své destruktivní kampani, která si už vyžádala desítky tisíc životů a proměnila rozsáhlé části Ukrajiny v trosky.

Francouzský prezident v Hanoji zdůraznil, že stále existuje šance na diplomatické řešení, ale že to vyžaduje pevný a důvěryhodný postoj Západu. V jeho očích je Trumpův hněv pochopitelný, ale skutečnou změnu přinese až tehdy, pokud bude následován konkrétními činy.