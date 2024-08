Macron, Scholz a Starmer varovali Írán před útokem na Izrael. Nikdo z toho nebude mít prospěch, míní

Pokud se do sebe pustí Izrael s Íránem, bude to mít vážné následky pro celý blízkovýchodní region. Izraelské ozbrojené síly jsou obecně známé svou bojeschopností a silou, jenže to samé platí pro íránské. Ty mají navíc vliv v regionu díky množství zástupných organizací neboli proxy, jako je například libanonské militantní hnutí Hizballáh, jemenští Hutíjové či Hamás v Pásmu Gazy.