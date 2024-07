Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó během setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským prohlásil, že Maďarsko bude nadále podporovat dialog a diplomatické řešení konfliktu na Ukrajině, informoval Szijjártóův mluvčí.

Podle šéfa maďarské diplomacie je současná strategie NATO během dva a půl roku trvání konfliktu zcela neúspěšná.

Szijjártó na summitu zastupoval maďarského premiéra Viktora Orbána, který odcestoval na Floridu na setkání s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Šéf maďarské diplomacie kritizoval nekonzistentní přístup Aliance, když poukázal na to, že Izrael je podporován, aby vyjednával s hnutím Hamás, zatímco diplomatické kanály při válce na Ukrajině zůstávají zavřené.

Také vyjádřil nesouhlas s tlakem na Evropskou unii, aby země jako Maďarsko ukončily spolupráci s Ruskem v jaderné oblasti, zatímco obchod mezi Ruskem a Spojenými státy, zejména v oblasti zpracování uranu, roste. Navíc vznesl otázku, zda v zákulisí neprobíhají tajná jednání.

K otázce vstupu Ukrajiny do NATO Szijjártó uvedl, že Maďarsko se obává, že by to mohlo oslabit Alianci, a že je nutné tuto záležitost pečlivě zvážit.

Podle agentury DPA tato prohlášení vyvolala na konci summitu NATO rozruch. Několik účastníků uvedlo, že Maďarsko bylo během jednání izolováno a několik spojenců vyjádřilo nesouhlas s tvrzeními Szijjártóa.