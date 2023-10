Masakr způsobený Hamásem Izraelce změnil. Neshody jdou stranou, potřebu protiútoku cítí každý

Byla odhodlaná pokračovat, dokud premiér Benjamin Netanjahu neupustí od plánu, který je podle ní nedemokratický. Její priority se však drasticky změnily, když v sobotu ozbrojenci Hamasu zahájili masové vraždění .

"Máme pocit, že naše vláda nedělá svou práci a máme k tomu hodně co říct, ale to teď neřekneme," řekla. "Nyní jsme všichni oddáni tvorbě odolné společnosti a pomoci tam, kde je to potřeba," řekla CNN na jeruzalémské umělecké škole, která se proměnila v dobrovolnické centrum.

Její kupina, kterou pomáhá organizovat Jeruzalémské nouzové velitelství, se skládá ze stovek dobrovolníků z několika organizací občanské společnosti. Někteří pracují na spojení evakuovaných z napadených komunit s rodinami, které je mohou ubytovat.

Jiní organizují sdílení aut pro záložníky, kteří se potřebují dostat na své základny. Jedna velká místnost je nyní provizorním call centrem, které přijímá žádosti o pomoc, zatímco divadlo se změnilo na sklad darů.

Děsivé obrazy utrpení, které Hamás způsobil stovkám civilistů, šokovaly zděšené lidi v Izraeli a ve velké části světa. Od pátečního rána bylo při útoku Hamasu zabito nejméně 1300 Izraelců, zatímco při odvetných útocích na Gazu zemřelo více než 1500 Palestinců.

Muszkat-Barkan tvrdí, že většina pomoci jde lidem, kteří byli útoky zasaženi, jejich rodinám a vojákům. Izrael povolal 300 000 záložníků a mnohým stále chybí vybavení, které potřebují. "Vojáci potřebují mnoho věcí a něco z toho dostávají od armády, ale mohou nás požádat o jiné věci, jako je teplé oblečení, powerbanky," řekla.

V Aškelonu, izraelském městě, které leží jen pár kilometrů severně od Gazy, se válka zdá mnohem bezprostřednější. Ulice jsou opuštěné, obchody a restaurace zavřené. Sirény varující před raketovými útoky z Gazy kvílí městem několikrát denně, každý den.

Nissan Gampel vlastní malý obchod s potravinami poblíž běžně rušného městského přístavu. CNN řekl, že jeho zákazníci v posledních dnech kupují mnohem více cigaret a alkoholu. "Lidé více kouří, když jsou nervózní," řekl.

V jeho obchodě došla balená voda uprostřed celonárodního nedostatku, který vyvolal panický nákup poté, co Velitelství izraelské domácí fronty doporučilo lidem, aby měli doma připravené základní zásoby alespoň na tři dny.

Gampel řekl, že je připraven na možnost velké eskalace konfliktu a pozemního vpádu do Gazy, a řekl, že věří, že je to nezbytné k porážce Hamásu.

Na druhé straně města je připraveno lékařské centrum Ashkelon Barzilai. Nemocnice přijala velký počet obětí ze sobotních útoků. Zastavila nenouzovou léčbu a začala přijímat zvláštní bezpečnostní opatření. Porodní oddělení bylo přesunuto na bezpečnější místo a požádalo o dary.

Shahar Biton, jedna z dobrovolnic, od soboty nabízí občerstvení a povzbuzení lékařům, sestrám, rodinám zraněných a všem, kdo to potřebují.

"Seděli jsme doma a chtěli jsme dělat něco užitečného. Tak jsme sem přišli a zeptali jsme se, jak můžeme pomoci. A pracovali 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže jim chceme udělat radost," řekla Biton.

Tzvi Shore, 31letý záložník IDF, se také připravuje na konflikt, který by mohl být dlouhý. Řekl, že věří, že izraelská invaze do Gazy je nevyhnutelná.

„Potřebujeme operaci, která to místo vyčistí a převezme. Většina z nás to už pochopila a nyní to chápe celý svět,“ řekl.

Řekl, že sloužil na hranici Gazy v roce 2012 a v Gaze během invaze v roce 2014, která skončila příměřím poté, co bylo zabito 2 100 Palestinců a 68 Izraelců.

"A po 10 letech jsme si řekli, dobře, to je v pořádku, je to pod kontrolou, měli by se zabývat svými vlastními věcmi. Chci říct, vždy existuje nějaká hrozba, čas od času přiletí rakety... ale nevěděli jsme, jakou sílu mají uvnitř Gazy. Světu i nám je jasnější, jakou podporu mají," dodal.

Radikální palestinské hnutí Hamás v sobotu 7. října 2023 časně ráno vypálilo více než 2500 raket proti Izraeli a palestinští ozbrojenci pronikli do několika izraelských měst u hranic s Gazou. Dopady raket byly hlášeny jak z Tel Avivu, tak z dalších měst.

Očití svědci hlásili střelbu v ulicích. To, jak se útočníkům z pásma Gazy podařilo překročit přísně střežené hranice, zatím není známo. Mluvčí Izraelských obranných sil (IDF) podplukovník Richard Hecht uvedl, že Hamas vstoupil do Izraele po zemi, po moři i vzduchem.

Vůdce islamistického hnutí Hamás potvrdil, že tato ozbrojená skupina zahájila vojenskou operaci proti Izraeli. Muhammad Dajf uvedl, že se jedná o začátek operace "Al-Aqsa Storm". Palestinským ozbrojencům se také podařilo proniknout do města Sderot, kde došlo ke střetům s izraelskými silami.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu svolal v reakci na útok nejvyšší bezpečnostní představitele, sestavil nouzovou vládu a stát v neděli oficiálně vyhlásil Hamásu válku. Izraelské obranné síly zahájily operaci "Železné meče" a izraelské letectvo v reakci na útok zahájilo protiútok na pozice Hamásu.

V pondělí izraelská armáda uvedla, že znovu získala kontrolu nad všemi městy kolem hranice s Gazou a že hranici zabezpečila. Ministr obrany následně nařídil totální blokádu Pásma Gazy. Izrael se nyní pokusí osvobodit zajaté rukojmí a spekuluje se o zahájení pozemní invaze do Gazy.

V průběhu následujících dní pokračovaly jak raketové útoky na Izrael, tak i odveta tamního letectva v podobě bombardování stovek cílů v Gaze. Zatímco západní státy většinou vyjadřují podporu Izraeli, Gazu podporuje například Írán nebo Saúdská Arábie. Nevládní organizace a OSN žádají především zklidnění situace vzhledem ke stále většímu počtu mrtvých civilistů.

Požadují také vytvoření humanitárního koridoru, protože většina z dvou milionů obyvatel Pásma Gazy je závislá na vnější pomoci. Nemocnice v Gaze jsou přetížené a potýkají se s výpadky elektřiny, lidem dochází potraviny i voda.

Agentura OSN pro palestinské uprchlíky uvádí, že více než 400 000 lidí přišlo o domov. Většina z nich se ukrývá v nemocnicích a školách OSN. Nemají kam jinam jít. Izraelská armáda se mezi tím připravuje na pozemní invazi do Gazy.

Izrael povolal zhruba stejný počet záložníků, jako je celkový počet záložníků v celé americké armádě. Mluvčí IDF podplukovník Jonathan Conricus ve středu řekl, že 300 000 záložníků je připraveno "blízko pásma Gazy".