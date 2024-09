Ve svém příspěvku na Telegramu, jak informoval server Jerusalem Post, napsal, že svět momentálně nemá zájem o jaderný konflikt.

„Nacházíme se ve velmi špatné situaci s velmi komplikovaným výsledkem. Z tohoto důvodu jsme se dosud nerozhodli použít jaderné zbraně,“ uvedl Medveděv.

Naznačil však, že nedávný útok ukrajinských ozbrojených sil na Kurskou oblast na západě Ruska by mohl být považován za dostatečný důvod k použití jaderných zbraní v souladu s „doktrínou odstrašování“.

Medveděv dále prohlásil, že pokud Rusku dojde trpělivost, mohlo by namísto jaderných zbraní použít některé ze svých nových vojenských technologií a Kyjev, „matka ruských měst“, by se mohl proměnit v „obrovskou šedou roztavenou skvrnu“.

Svůj příspěvek zakončil anglickým výrazem: „Holy shit! It's impossible, but it happened.“

Když byl Medveděv prezidentem Ruska, působil jako liberální reformátor. Od začátku války na Ukrajině se však připojil k takzvaným jestřábům, přičemž ostře kritizuje Západ a vyhrožuje Ukrajině totálním zničením.