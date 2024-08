Medveděv se podivuje, že Ukrajina ještě existuje. Její jednotky mezitím operují v Rusku

Medveděv dalším ostrým prohlášením reagoval na průnik ukrajinských jednotek do ruské Kurské oblasti, která sousedí s ukrajinskou Sumskou oblastí. „Z toho, co se stalo, je třeba si vzít vážné ponaučení a splnit to, co náčelník generálního štábu V. Gerasimov slíbil vrchnímu veliteli – nemilosrdně porazit a zničit nepřítele,“ napsal na telegramu.

„Už nepůjde jen o operaci k znovuzískání našich oficiálních území a potrestání nacistů. Je možné a nutné jít do zemí dosud existující Ukrajiny. Do Oděsy, do Charkova, do Dněpropetrovska, do Nikolajeva. Do Kyjeva a dál. Neměla by existovat žádná omezení ve smyslu nějakých uznaných hranic ukrajinské říše,“ vylíčil bývalý ruský prezident.

Následně odmítl diplomatické řešení konfliktu. „Teroristická operace banderovců by měla z tohoto tématu odstranit veškerá tabu. Ať si to všichni, včetně anglických bastardů, uvědomí: přestaneme jen tehdy, když to pro nás bude přijatelné a výhodné,“ dodal.

„Světlá památka mrtvým: vojákům i civilistům, všem, kteří se dostali pod palbu neonacistů. Nejlepší vzpomínkou na ně je pečlivě zvážená odplata. Soustrast všem zraněným,“ uzavřel Medveděv.

Ukrajinské úřady akce nijak nekomentovaly. Prezident Volodymyr Zelenskyj pouze prohlásil, že je důležité pokračovat v ničení nepřítele „tak přesně, jak to naši vojáci umí, a tak účinně, aby to přineslo výsledek“. „Spravedlivý mír prostřednictvím spravedlivé síly. Děkuji všem, kteří to zajišťují,“ poznamenal Zelenskyj.

Mluvčí Evropské komise Peter Stano podle serveru RFE/RL připustil, že „EU sice nekomentuje bojové operace, ale domnívá se, že Ukrajina má zákonné právo se bránit, včetně úderu na agresora na jeho území“.

„Politika Washingtonu ohledně použití amerických zbraní Ukrajinou přes hranice nebo proti ruským vojenským objektům se nezměnila,“ naznačil mluvčí americké diplomacie Matthew Miller s tím, že probíhající akce nejsou porušením americké politiky.

Ukrajinský průlom ve středu jako první komentovalo ruské ministerstvo obrany. „Až 300 vojáků ukrajinské 22. samostatné mechanizované brigády, vybavených tanky a obrněnými vozidly, údajně zaútočilo na ruské jednotky poblíž pohraničních osad Nikolajevo-Darino a Olešňa,“ vylíčil server Kyiv Independent s odvoláním na informace ruského resortu.

Ukrajincům se údajně daří obsazovat pásmo kontroly okolo silnice a postupují směrem k předměstí Suja Gončarivka. „Napjatá situace zůstává v obci Olešňa – tam ruští vojáci svádějí urputné boje s početně silnějším nepřítelem v téměř úplném obklíčení,“ doplnil ruský vojenský bloger Rybar.

V době, kdy zřejmě probíhaly boje v Kurské oblasti, se ruské letectvo obrátilo proti městu Sumy a infrastruktuře v jeho okolí. „Síly v oblasti sestřelily ruský vrtulník, balistickou raketu a dva drony,“ vyjmenovaly ukrajinské úřady.

„Ruští vojenští velitelé lžou o tom, že kontrolují situaci v Kurské oblasti,“ zdůraznil na telegramu vedoucí protidezinformačního oddělení rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Andrij Kovalenko.

Kurská oblast leží na hranici s ukrajinskou Sumskou oblastí. Ta je každodenním terčem ruských útoků, zatímco ukrajinské síly oplácejí podobnou mincí. Letecké poplachy v pohraničních oblastech Ruské federace jsou také na denním pořádku.