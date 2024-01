Microsoft přiznal, že se do jeho systémů infiltrovali ruští hackeři

Hackeři se dostali k "velmi malému procentu" firemních emailových účtů, které například patří členům vrcholného vedení, zaměstnancům z oblasti kyberbezpečnosti či firemním právníkům, uvedla firma podle agentury Reuters.

Microsoft tvrdí, že za útokem stojí ruská hackerská skupina Midnight Blizzard, známá také jako APT29, Nobelium nebo Cozy Bear. Americká vláda má podezření na její napojení na ruskou rozvědku. Skupina před prezidentskými volbami v USA v roce 2016 pronikla do počítačových systémů Demokratické strany.

Firma se domnívá, že hackeři chtěli zjistit, co Microsoft ví o jejich operacích. Útok začal loni v listopadu metodou password spraying, při které je ve snaze proniknout do systémů používán malý počet hesel na velkém vzorku uživatelských účtů. Společnosti se podařilo zablokovat skupině přístup do systémů.

Microsoft si ohlášením incidentu splnil povinnost, podle které musí veřejně vlastněné firmy v USA od prosince neprodleně informovat o kybernetických útocích.

Reuters připomněla, že americká vláda využívá produkty Microsoftu, který už loni čelil kritice kvůli nedostatečné bezpečnosti, když čínští hackeři získali emailové adresy vysokých představitelů americké diplomacie.