Mírotvůrce Macron chce na summit, kde bude i Putin. Rozhodne se zítra

Francouzská ministryně zahraničí Catherine Colannaová si myslí, že vedení dialogu je vždy pozitivní zpráva. „I když se neshodneme na 100 procentech všeho,“ podotkla na tiskové konferenci v jihoafrické Pretorii, kde se setkala se svým tamním protějškem Naledim Pandorem.

„Uvažujeme nahlas – ale je to samozřejmě rozhodnutí, které mohou přijmout pouze příslušné země – o možnosti pokračovat v tomto dialogu. A proč ne na summitu BRICS nebo v jiném formátu,“ dodala šéfka francouzské diplomacie.

Právě Jihoafrická republika hostí příští summit zemí BRICS. Vedle ní mezi ně patří ještě Brazílie, Rusko, Indie a Čína. Jde o odpověď velkých a rozvíjejících se ekonomik globálního jihu na skupinu západních průmyslových a vyspělých zemí G7. Všechny mají poměrně blízko ke Kremlu.

Jihoafrický ministr zahraničí uznal, že pozvání není vyloučeno, nicméně konečné rozhodnutí vynese prezident Cyril Ramaphosa. „Pokud by k tomu došlo, jednalo by se o inovaci v rámci současného modelu účasti BRICS, ale mohlo by to posílit globální dosah tohoto fóra,“ dodal Pandor.

Výjimečnou možnost zřejmě Macron a Ramaphosa proberou už zítra v Paříži na summitu o novém globální finančním paktu Focus2030. Ve francouzské metropoli se bude jednat o obnovení finančního prostoru pro země, které čelí krátkodobým potížím – zejména jde o ty nejzadluženější.

Diskuze se budou týkat i podpory rozvoje soukromého sektoru v zemích s nízkými příjmy, podpory investic do zelené infrastruktury a mobilizace inovativního financování pro země ohrožené změnou klimatu. Setkání svolal právě Macron.

Prezident Jihoafrické republiky při setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem z minulého týdne v Petrohradu vyzval společně s africkou delegací k navrácení ukrajinských dětí k jejich rodinám. Varoval Putina před dopady války na Afriku a uvedl, že by se měla řešit diplomatickou cestu, napsala britská stanice BBC. „Válka nemůže trvat věčně. Všechny války musí být v určité fázi urovnány a ukončeny. A my jsme zde proto, abychom sdělili velmi jasný vzkaz, že bychom si přáli, aby tato válka skončila,“ zdůraznil Ramaphosa.

Jihoafrické úřady ale Putina i přes mezinárodní zatykač zřejmě nezadrží, ačkoliv jim to členství v Mezinárodním trestním soudu ukládá.