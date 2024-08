Mluví jako terorista, reagovala Moskva na slova prezidenta Pavla

Pavel byl dotázán na tvrzení prestižního amerického deníku Wall Street Journal, který napsal, že za výbuchy plynovodů Nord Stream stojí Ukrajinci. Prezident konstatoval, že nemá jasně usvědčující informace o pachatelích.

"Když se vede ozbrojený konflikt, tak se vede nejen proti vojenským cílům, ale i proti cílům strategického charakteru. A produktovody jsou strategickým cílem. Pokud byl útok zaměřen na to, jak přerušit dodávky plynu a ropy do Evropy a zpětně peněz Rusku, pak by - a kondicionál říkám schválně - to byl legitimní cíl," řekl v rozhovoru pro novinky.cz.

Pavel konstatoval, že útok sice přinesl jisté komplikace, které ale nebyly takové, aby si s nimi Evropa neporadila. "Produktovody vždycky byly i budou cílem, protože mají potenciál ovlivnit konflikt jedním nebo druhým směrem," zdůraznil.

Na slova české hlavy státu o oprávněnosti útoku na takový cíl reagovala Moskva. "Když jsem si to přečetla, pomyslela jsem si, že je to příliš i na takového okázalého vyvrhela. Takové myšlenky dříve vyjadřovali pouze členové nezákonných mezinárodních teroristických buněk," napsala Zacharovová na telegramu podle agentury TASS.

Zajímavostí je, že její výroky zazněly v den výročí událostí 21. srpna 1968, kdy do tehdejšího Československa vtrhla vojska zemí Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem.