Morawiecki na příkladu Chorvatska varoval před přijetím eura

"Přijetí eura v době, kdy máme tak vysokou inflaci, to je tak trochu jako lít olej do ohně," řekl na tiskové konferenci Morawiecki. Míra inflace v Polsku v prosinci činila 16,6 procenta, v listopadu to bylo 17,5 procenta.

"Chorvatsko před několika dny přijalo euro a Chorvati zažívají cenový šok," uvedl šéf polské národně-konzervativní vlády a dodal, že tento příklad by měl být pro Polsko varováním. Úkolem polské vlády je podle něho nejdříve zajistit, aby se výdělky v Polsku dostaly na úroveň bohatších zemí Evropské unie. V současnosti jsou přitom pod průměrem sedmadvacítky.

Polsko letos na podzim čekají parlamentní volby a agentura AP připomíná, že vláda v čele s euroskeptickým Právem a spravedlností se snaží "varovat" veřejnost před představiteli opozice podporujícími přijetí jednotné evropské měny. Polsko žádný termín, kdy by se tak mělo stát, nestanovilo.

Podle dnes zveřejněného průzkumu institutu IBRiS pro polskou rozhlasovou stanici Radio ZET je proti zavedení eura v Polsku 64,2 procenta dotázaných, pro je naopak 24,5 procenta respondentů.

V Chorvatsku ceny některého zboží od začátku letošního roku, kdy tato země vstoupila do eurozóny, výrazně stouply. Vláda obvinila obchodníky, že částky zaokrouhlují směrem nahoru na celá eura. Varovala, že vytvoří "seznam ostudy", na kterém se objeví jména firem, jež takto postupují.