"Můžeme zasáhnout stejně jako v Náhorním Karabachu." Erdogan pohrozil Izraeli útokem

"Není důvod, proč bychom to nemohli udělat... Musíme být silní, abychom mohli podniknout tyto kroky," dodal Erdogan, který ostře kritizuje izraelskou ofenzívu v Pásmu Gazy, ve svém televizním projevu.

Erdogan zmínil konflikt v Náhorním Karabachu mezi Arménií a Ázerbájdžánem, kde Turecko podporuje Ázerbájdžán i pomocí dronů. V Libyi, zmítané občanskou válkou, Ankara podporuje mezinárodně uznávanou vládu vojenským vybavením a personálem.

Turecký prezident nespecifikoval, jakou formu intervence má na mysli. Představitelé AKP neodpověděli na žádosti agentury Reuters o komentář k Erdoganovým slovům.

Na Erdoganova slova reagoval izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac, který na síti X napsal, že "Erdogan jde ve stopách Saddáma Husajna a vyhrožuje útokem na Izrael. Měl by si vzpomenout, co se tam stalo a jak to skončilo."

V březnu 2003 americké jednotky napadly Irák, kde se měly nacházet zbraně hromadného ničení. Vojenská operace vedla ke svržení iráckého diktátora Saddáma Husajna. O tři roky později byl Husajn popraven za masakry Kurdů a šíitů.

Od začátku války v Pásmu Gazy před téměř devíti měsíci se vztahy mezi Izraelem a Tureckem výrazně zhoršily. Erdogan označil palestinské militantní hnutí Hamas za "osvobozeneckou organizaci" a přirovnal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua k Adolfu Hitlerovi.

V polovině července Erdogan prohlásil, že Turecko už nebude souhlasit s budoucí spoluprací mezi NATO a Izraelem, dokud na palestinských územích nezavládne udržitelný mír.

Válku v Pásmu Gazy vyvolal vpád komand Hamasu a dalších skupin do jižního Izraele 7. října 2023, během něhož zahynulo přes 1200 lidí. Izrael reagoval masivními leteckými útoky a pozemní ofenzívou.