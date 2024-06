Na ptačí chřipku zemřel první člověk, oznámila WHO

Seniorů bude v polovině 21. století asi o 200 tisíc více, než se předpokládalo před pěti lety. Počet by mohl překročit 3,3 milionu lidí, v takovém případě by byl o milion vyšší než nyní. Vyplývá to z nové zprávy o stavu důchodového systému, kterou představil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Je podle něj zřejmé, že penzijní reforma je nutná.