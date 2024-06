Na Ukrajině je 10 tisíc naturalizovaných Rusů. Nepřihlásili se sami

Předseda Vyšetřovacího výboru Ruské federace Alexandr Bastrykin vyčíslil, že ruské úřady vyslaly na Ukrajinu 10 tisíc naturalizovaných občanů. „Začali jsme uplatňovat ústavní a zákonná ustanovení a chytili jsme více než 30 000 těch, kteří obdrželi občanství, ale nebyli ochotni se zaregistrovat v armádě,“ uvedl.

Jde o migranty mužského pohlaví, kterým se podařilo získat ruské občanství. Ti se musí podle zákona registrovat v ruské armádě a mohou tak být povoláni do služby v případě mobilizace, vyplývá to z informací serveru Moscow Times. „Přibližně 10 000 z nich bylo posláno do oblasti zvláštní vojenské operace,“ doplnil Bastrykin během právnického fóra v Petrohradu.

Odmítl však nasazení těchto lidí do přímého boje. „Kopou zákopy a staví opevnění,“ poznamenal. Situace s migranty je podle Bastrykina v Rusku náročná. „Jen do Moskvy a Petrohradu přišly v prvních čtyřech měsících roku 2024 tři miliony migrantů,“ vyčíslil.

Například americká stanice CNN informovala o tom, že do ruské armády vstoupilo až 15 tisíc nepálských mužů. Jde o lidi, kteří reagovali na „lukrativní balíček pro zahraniční bojovníky“, který zahrnoval plat nejméně dva tisíce dolarů měsíčně a „urychlený proces získání ruského pasu“.

Konkrétně nepálský pas je společně se severokorejským jedním z nejslabších na světě. Vyplývá to ze statistik poradenské společnosti Henley & Partners. Slabší pasy mají už jen země některé země Blízkého východu a východoafrické země, v nichž hoří konflikty. Česká republika je v tomto žebříčku na sedmém místě společně s Kanadou, Maďarskem a Polskem. Nejsilnější pas na světě má Singapur.

Nepál je navíc jednou z nejchudších zemí světa, HDP na obyvatele v roce 2022 činilo asi 1336 dolarů. Pro srovnání: v České republice se HDP na obyvatele šplhalo v témže roce až na 27 tisíc dolarů.

Rusové tak využívají občany chudých zemí, které nemají dobré postavení napříč mezinárodním společenstvím a jsou ochotni položit život jako žoldáci v cizí válce. Mluví za to i nová spolupráce Ruska se Severní Koreou. Nově uzavřená smlouva teoreticky může znamenat nasazení severokorejských dobrovolníků či režimem vyslaných vojáků do boje na Ukrajině, jak se obávají někteří experti.