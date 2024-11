Na USA už se nedá spolehnout? Evropa kvůli výhře Trumpa začala jednat, Macron si telefonoval se Scholzem

Donald Trump chce mít krizi v Izraeli vyřešenou do 20. ledna, kdy proběhne jeho inaugurace. Pro EuroZprávy.cz to řekl Paul Salem, viceprezident pro mezinárodní spolupráci think tanku Middle East Institute. Trump podle něj sice nesouhlasí s palestinskou věcí, ale přesto ve funkci šéfa Bílého domu nechce tuto válku řešit.