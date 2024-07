Národní sdružení Le Penové nezíská většinu křesel, ukazuje nový průzkum

Podle průzkumu společnosti Harris Interactive pro magazín Challenges by RN a jeho spojenci mohli získat mezi 190 a 220 křesly. K získání většiny v 577-místném Národním shromáždění je ale potřeba 289 křesel. Středopravicoví Republikáni (LR) by mohli získat 30 až 50 křesel, což vylučuje možnost pravicové menšinové vlády podporované republikány.

Průzkum byl zveřejněn po úterním uzavření kandidátních listin, kdy více než 200 kandidátů odstoupilo před druhým kolem voleb. Většina těchto kandidátů byla z levicových nebo centristických bloků podporujících úřadujícího prezidenta Emmanuela Macrona, a jejich odstoupení mělo za cíl podpořit kandidáta s větší šancí porazit RN.

Před odstoupením těchto kandidátů průzkumy naznačovaly, že RN by mohl získat 250 až 300 křesel v Národním shromáždění.

"Výsledek stažení kandidátů je jasným krokem zpět pro RN," uvedl novinář Rémi Clément z magazínu Challenges.

Průzkum také ukazuje, že levicová Nová lidová fronta (NFP) by mohla získat 159 až 183 křesel a blok Celkem (ENS) vedený Macronem 110 až 135 křesel. Ostatní strany mohou získat mezi 17 a 31 křesly.

"Stahování kandidátů ukazuje, že se můžeme vyhnout absolutní většině krajní pravice," uvedl ve středu pro rozhlasovou stanici France Inter premiér Gabriel Attal, blízký spojenec Macrona.

Zároveň popřel, že by se Macronovi centristé mohli pokusit vytvořit koaliční vládu, pokud by žádná strana nebo koalice nezískala většinu. Namísto toho uvedl, že umírnění politici v parlamentu by mohli spolupracovat při schvalování některých zákonů.