"Nechte na něj vydat zatykač." Bývalý šéf Twitteru se otočil proti Muskovi

Bývalý viceprezident společnosti Twitter pro Evropu, Blízký východ a Afriku Daisley volá po sankcích, pokud se zjistí, že Musk na sociální síti X vyvolává nepokoje. „Nemůže být správné, aby miliardář a majitel společnosti X a další vedoucí pracovníci v oblasti technologií mohli rozsévat neshody bez osobních rizik,“ zdůraznil.

Podle serveru Guardian si Daisley myslí, že by britský premiér Keir Starmer „měl posílit zákony o bezpečnost na internetu“. „Podle mých zkušeností je tato hrozba osobní sankce na vedoucí pracovníky mnohem účinnější než riziko firemních pokut. Takové sankce by mohly mít dopad na životní styl technologických miliardářů,“ poznamenal.

Daisley má jasno v tom, jak by měly bezpečnostní složky reagovat. „Jako bývalý šéf Twitteru mám způsob, jak upoutat pozornost Elona Muska. Pokud bude dál rozdmýchávat nepokoje, nechte na něj vydat zatykač,“ řekl.

Musk minulou neděli v reakci na násilné protesty ve Velké Británii na X napsal komentář, že „občanská válka je nevyhnutelná“. EuroZprávy.cz o tom psaly zde . Jeho komentářem se zabývala už i britská vláda, mluvčí premiéra prohlásil, že „pro to není žádné ospravedlnění“.

Za šířením nepravdivých informací zpočátku stála hlavně Muskova sociální síť X. „Falešné jméno připisované útočníkovi kolovalo organicky, ale také bylo uživatelům doporučováno algoritmy platformy. Platformy tedy rozšiřovaly dezinformace mezi uživatele, kteří by jinak nemuseli být vystaveni riziku, a to i poté, co policie potvrdila, že jméno je falešné,“ uvedl think tank Institute for Strategic Dialogue (ISD), který sleduje dění na internetu a sociálních sítích především.

Podle technologické expertky Isabelle Frances-Wrightové z ISD je problémem při postihování těchto činů hlavně prosazování toho, že jde o trestný čin. „Zejména v dobách krizí a konfliktů, kdy dochází k obrovské vlně obsahu, a v tu chvíli se zdá, že se jejich již tak křehké systémy moderování obsahu rozpadají,“ vysvětlila.