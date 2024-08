Musk předpovídá občanskou válku v Británii. Sám je součástí problému, píše CNN

Musk v neděli v reakci na násilné protesty ve Velké Británii na X napsal komentář, že „občanská válka je nevyhnutelná“. EuroZprávy.cz o tom psaly zde. Jeho komentářem se zabývala už i britská vláda, mluvčí premiéra prohlásil, že „pro to není žádné ospravedlnění“.

Londýn hodlá vést k zodpovědnosti nejen lidi, kteří jsou za nepokoje zodpovědní, ale také jejich „internetové roztleskávače“, jak je označila americká stanice CNN. Osmadvacetiletý muž z anglického Leedsu se stal exemplárním případem, když byl britskou prokuraturou obviněn z používání „výhrůžných slov nebo chování s cílem vyvolat rasovou nenávist“ na internetu.

Nepokoje v Británii odstartoval případ ze Southportu, kde došlo k ubodání tří dětí. Někteří uživatelé sociálních sítí v čele s krajně pravicovými extremisty toho využili a označili útočníka za muslimského žadatele o azyl. Podezřelý sedmnáctiletý Axel Rudakubana se ale ve skutečnosti narodil v Británii, jeho rodiče pochází z Rwandy.

Za šířením nepravdivých informací zpočátku stála hlavně Muskova sociální síť X. „Falešné jméno připisované útočníkovi kolovalo organicky, ale také bylo uživatelům doporučováno algoritmy platformy. Platformy tedy rozšiřovaly dezinformace mezi uživatele, kteří by jinak nemuseli být vystaveni riziku, a to i poté, co policie potvrdila, že jméno je falešné,“ uvedl think tank Institute for Strategic Dialogue (ISD), který sleduje dění na internetu a sociálních sítích především.

Podle technologické expertky Isabelle Frances-Wrightové z ISD je problémem při postihování těchto činů hlavně prosazování toho, že jde o trestný čin. „Zejména v dobách krizí a konfliktů, kdy dochází k obrovské vlně obsahu, a v tu chvíli se zdá, že se jejich již tak křehké systémy moderování obsahu rozpadají,“ vysvětlila.

Tento nepravdivý obsah šířil také sám Musk a britské orgány proti tomu nemají prakticky jak bojovat. Majitel X už na začátku války Hamásu proti Izraeli podpořil antisemitskou konspirační teorii oblíbenou mezi bělošskými supremacisty, jak píše CNN. Později se však omluvil a příspěvek označil jako „svůj nejhloupější na sociálních sítích“.

„Sociální média nasadila raketové motory pod nejen dezinformace, ale i podporu násilí. Je to naprostá ostuda a nemůžeme takto pokračovat. Policie bude stíhat online kriminalitu stejně jako offline kriminalitu,“ varovala britská ministryně vnitra Yvette Cooperová.

Doplnil jí také premiér Keir Starmer. „Ti, kdo se podíleli na nepokojích – osobně i online – pocítí plnou sílu zákona a budou podrobeni rychlé spravedlnosti,“ zdůraznil.

Britský regulační orgán Ofcom mezitím konzultuje kodexy postupů a pokyny. „Boj proti nelegálnímu obsahu je hlavní prioritou. V rámci naší širší spolupráce s technologickými platformami již pracujeme na tom, abychom pochopili, jaká opatření přijímají v rámci příprav na tato nová pravidla,“ popsal.

Britská vláda dlouhodobě vyzývá společnosti provozující sociální sítě, aby se více zabývaly kriminálním materiálem, které na nich uživatelé sdílejí. „Existují oblasti, kde společnosti provozující sociální média mají v současné době jasné požadavky na odstranění kriminálního materiálu a měly by tak činit, ale někdy jim to trvá příliš dlouho,“ upozornila britská ministryně vnitra.

Britská policie v neděli zasahovala u násilných scén v Rotherhamu, Middlesbrough, Boltonu a jiných částech království, píše BBC. Tamní vláda se proto setká ve formátu Cobra, což je výbor pro reakce na mimořádné události. Scházejí se v něm ministři, státní úředníci, policie, zpravodajští důstojníci a jiné osoby, jejichž agenda s danou událostí souvisí.

V sobotu si pouliční nepokoje vyžádaly několik zraněných policistů. Násilné protesty, které začaly v úterý večer v Southportu, se rozšířily i do dalších měst. Dezinformace tvrdila, že útočníkem byl radikální islámský migrant žádající o azyl v Británii.

Policie v Liverpoolu uvedla, že při "závažných výtržnostech" v centru města bylo zraněno několik jejích členů. Demonstranti házeli na policisty různé předměty, včetně židlí, dýmovnic, cihel, vajec a plechovek od piva.

V Londýně policie zadržela několik lidí na protestech, včetně jednoho člověka za nacistický pozdrav směrovaný na účastníka protidemonstrace. Ve městě Kingston Upon Hull na východě Británie byli během násilných protestů, kdy demonstranti házeli lahve na policii, zadrženi čtyři lidé. Zraněni byli tři policisté a demonstranti rozbili okna na hotelu sloužícím jako ubytovna pro migranty.