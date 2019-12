Nejen klima. Thunbergová vyzvala i k větší ochraně domorodců

"Nás už nemusíte poslouchat," řekla Thunbergová, která před novináře předstoupila společně s jednou z vůdčích osobností studentského hnutí za ochranu klimatu v Německu Luisou Neubauerovou. Jejich příběhy totiž podle mladé Švédky už zazněly mnohokrát. Nechala proto raději na tiskové konferenci hovořit mladé lidi například z Marshallových ostrovů či Filipín, tedy zemí, které jsou bezprostředně ohroženy zvyšováním hladiny oceánů.

Thunbergová, jejíž přítomnost na konferenci vyvolala obrovský zájem médií, pak politiky vyzvala, aby lépe chránili a poslouchali právě původní a domorodé obyvatelstvo. To je podle ní totiž nejvíce zasaženo změnou klimatu, jelikož žije v rovnováze s přírodou. Pomáhat by se jim mělo také kvůli jejich znalostem přírody, "což je něco, co by pro nás mohlo být užitečné," dodala.

Aktivisté z řad domorodých obyvatel po celém světě tvrdí, že ačkoliv jejich společnosti neprodukují téměř žádné skleníkové plyny, jsou právě ony v současné chvíli nejvíce ohroženy dopady klimatických změn. "Musíme čelit problémům, které jsme si sami nevytvořili," prohlásil na tiskové konferenci mladík z Marshallových ostrovů. Dodal, že se jeho domov nachází jen dva metry na současnou hladinou Tichého oceánu.

Na summitu dnes veřejně vystoupila také Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová. Ta označila mladé lidi bojující proti klimatickým změnám za sílu naděje, která pomáhá zbytku světa konat. Prohlásila to na tiskové konferenci uspořádané Dětským fondem OSN (UNICEF).

Bacheletová poznamenala, že chápe vztek mladých lidí, protože klimatické změny podle údajů UNICEF dopadají především na malé děti. Na 90 procent úmrtí, které jim lze přičíst, připadá na děti do pěti let, upozornila komisařka. Šanci do budoucnosti podle ní mladým lidem dá "spravedlivý přechod k zelené ekonomice", na kterém je proto třeba pracovat.