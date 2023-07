Po jednání států NATO a zemí G7 se ale britský ministr obrany do Ukrajiny obul. Na brífinku s novináři řekl, že Ukrajina by měla myslet na to, že žádá země, aby se vzdaly svých vlastních zásob zbraní.

"Ať už se nám to líbí nebo ne, lidé chtějí vidět vděčnost. Moje rada Ukrajincům zní, podívejte, vy přesvědčujete země, aby se vzdaly svých vlastních zásob. A ano, válka je válka a vidíme, že ji nebojujete jen pro sebe, ale také pro naše svobody. Ale někdy musíte přesvědčit zákonodárce v Americe a pochybující politiky v jiných zemích, že to stojí za to, že za to něco dostávají. Taková je prostě realita," řekl podle BBC.

Dodal, že se občas objeví "bručení" amerických zákonodárců, ale trval na tom, že Ukrajina se připojí k NATO. Wallace také dodal, že by se Ukrajina neměla chovat ke spojencům jako k americkému internetovému obchodu Amazon. "Řekl jsem Ukrajincům poté, co jsem jel 11 hodin, abych od nich dostal seznam, že nejsem Amazon," doplnil.

Ukrajinský novinář Mychajlo Tkač na jeho slova reagoval

Na to co záhy napsal, má právo protože on, jako jeden z milionů vděčných Ukrajinců může každý den zemřít po útoku ruského agresora. "A věřím, že já jako jeden z milionů Ukrajinců, kteří mohou během této války každou chvíli zemřít, na to mám právo."

Tkač ukrajinským partnerům rázně otevírá oči faktickou realitou, když říká: "Důležité je si uvědomit, že počet vděčných Ukrajinců se každým dnem snižuje. Je to způsobeno skutečností, že ti vděční Ukrajinci denně umírají na bojištích. Tuto skutečnost nelze ignorovat. Je nepochopitelné, že někdo, kdo nese plnou odpovědnost za záruky a bezpečnost, stále bere v úvahu pouze podmíněná rizika, zatímco Ukrajinci bojují a trpí v reálném životě, kdy ztráty čítají stovky, tisíce a desetitisíce lidských životů."

Za co bojujeme, pane ministře?

Střet, který probíhá na ukrajinském území, zahrnuje nejen boj o kontrolu nad územím, ale také o zachování základních hodnot, které jsou důležité pro země jako Velká Británie. Je to konflikt, který se týká práva na existenci a uznání těchto hodnot.

"Demokratický svět již dokázal, že Ukrajina se mýlila, když svěřila svou bezpečnost demokratickému světu výměnou za záruky nešíření jaderných zbraní. Splnili jsme své záruky, zatímco demokratický svět ne. Navíc situace dospěla tak daleko, že Putin a jeho nohsledi jednou týdně vyhrožují použitím stejných jaderných zbraní na území Ukrajiny a někdy i západních zemí.

Snad chce demokratický svět, EU, NATO, OSN a další dokázat, že i Ukrajina se v roce 2014 mýlila, když se odmítla stát součástí ruského světa ve prospěch světa západního? Ostatně demokratický svět k tomu dlouhých devět let neučinil takové kroky, které by se vyrovnaly tomu, co udělali Ukrajinci v únoru 2014 a v čem pokračují dodnes.

Pokud pro západní svět nastala těžká chvíle, kdy již není schopen nebo postrádá odvahu bránit hodnoty, které vytvořily tento svět pro prosperitu a svobodu, nikoli pro úpadek a diktaturu, pak by možná představitelé těchto zemí měli říci tak přímo, a ne naznačovat a hledat viníka.

A nejprve to řekněte svým občanům. Prohlásit, že hlasité britské hospody se mohou každou chvíli vyprázdnit. Že britští veteráni se mohou objevit v ulicích Londýna bez nohou, bez rukou a bez očí. Jako třeba v Kyjevě," pronesl v emotivním komentáři.

Cena vstupu do NATO

Ukrajinští občané již prokázali svou odhodlanost a ochotu položit své životy za to, aby se stali součástí demokratického světa a NATO. Jejich statečnost a obětavost je obdivuhodná. Když se podíváme na členské země NATO, je těžké najít přesně srovnatelný případ, kde by jedna země platila tak vysokou cenu za své členství. Každá země má svou vlastní historii a okolnosti, které ovlivňovaly jejich vstup do NATO.

"Desetitisíce ukrajinských vojáků již položily své životy za hodnoty a svobodu, které, jak jste pochopili, už jim nebudou k užitku. Ale právě kvůli nim zůstává svoboda vaší země bezpečná, pane Wallace.

Jsme generace, která si zvolila demokracii a západní hodnoty. Nenarodili jsme se s nimi jako vy, pane Wallace. Vybrali jsme je záměrně. Ukrajinci za ně umírali. Ale jaká je reakce?

Pro efemérní stabilitu v kómatu uspokojením potřeb agresora jste byli připraveni nechat naši zemi zahynout na začátku ruské invaze 24. února loňského roku. Stejně jako vaši předchůdci svého času v Československu za druhé světové války. Poté se agresor jen stal silnějším, když získal nové zdroje nezávislé země.

Vím, že Velká Británie pro nás udělala téměř tolik, co kdokoli ze spojenců. V centru ukrajinské metropole si proto dokonce můžete pochutnat na dortech pojmenovaných po Borisi Johnsonovi."

Tkač také píše o Ukrajincích, kteří jsou generací, která se nebojí obětovat své životy za hodnoty, které západní lidé, nebo starší generace, považujete za samozřejmé. Západní život probíhal bez nutnosti bojovat o svobodu, zatímco Ukrajinci jsou ochotni bojovat jak za svobodu svou, tak i za tu západní.

"Neříkám, že vy jste přepravci zbraní typu Amazon. Ale zároveň jsme my, mladá generace, více než jen cvičištěm na utrácení peněz. Jsme národ, který každý den posiluje hodnoty svobodného světa skrze naše oběti. Vaše ztráty v této válce jsou finanční povahy, ale naše ztráty jsou životy.

Naše oběti a statečnost jsou projevem toho, jak si vážíme hodnoty svobody. Máme na paměti, že tyto hodnoty mají skutečnou váhu a jsou cenné. Proto jsme ochotni obětovat to nejcennější, co máme - naše životy - za to, čemu věříme."

Novinář vyzývá britské politiky, pokud nedokáží naslouchat jemu, Ukrajincům, měli by si vzpomenout na svého slavnějšího a významnějšího předchůdce v britské vládě, který si získal slávu tím, že zachránil civilizovaný svět. "Jeho činy a úspěchy jsou prokazatelné a hodny obdivu," říká Tkač. Tento muž jednal s odhodláním a statečností, protože byl přesvědčen o správnosti svého jednání, a ne proto, že očekával věčnou vděčnost.