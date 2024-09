Někteří Palestinci souhlasí s izraelskou přítomností v Pásmu Gazy, pokud to ukončí válku

Vize Izraele je taková, že trvalá vojenská přítomnost i po ukončení války neumožní Hamásu se přeskupit a nebude možné ani pašovat zbraně přes toto území. Židovský stát v Pásmu Gazy provozuje řadu kontrolních stanovišť. Izraelští představitelé také chtějí hlídat silnici, po níž musí Palestinci cestovat mezi severní a jižní částí Pásma.

S reportáží z místa přišel americký list New York Times. „Samozřejmě nesouhlasím s přítomností kontrolních stanovišť při našem návratu na sever. Ale pokud by to vedlo k ukončení války, neochotně bych souhlasil,“ uvedl čtyřicetiletý Mohammed Qadoura, který byl vysídlen z města Gaza na severu pásma.

Shodne se s ním třiatřicetiletý sociální pracovník Abdul Azíz Said z centrální části Gazy. „Pokud by izraelská přítomnost na území byla tím, co je potřeba k ukončení této války, zcela bych souhlasil. Chci, aby tato válka skončila hned a za každou cenu,“ zdůraznil.

Například čtyřiačtyřicetiletý učitel Mohamed al-Sek tvrdí, že by se izraelských kontrolních stanovišť měli obávat pouze ti lidé, kteří jsou propojení s Hamásem. „Mou prioritou je vrátit se domů do města Gazy a obnovit svůj starý život,“ řekl.

Ne všichni ale podle NY Times s trvalou přítomností izraelských vojsk souhlasí. „Zatýkání a útlak budou pokračovat. Brutalita okupace nás bude konfrontovat ponižujícím způsobem,“ varovala čtyřicetiletá Faten Alyanová.

Souhlasí s ní sedmadvacetiletá terapeutka Nedaa Adelová. „Chci, aby tato válka skončila hned, ale ne za tohoto stavu,“ sdělila.

Čtyřiačtyřicetiletá Najlaa al-Ghalayini byla už několikrát vysídlena. „Pro Palestince bude těžké smířit se s pravidelným pohledem na izraelské vojáky v blízkosti jejich domovů. Delší izraelská přítomnost v Gaze by mohla být prvním krokem k jejímu opětovnému obsazení, shrnula.

Izraelské tendence pokračovat v okupaci Pásma Gazy ještě zesílily koncem minulého týdne, kdy byla v Rafáhu nalezena těla šesti mrtvých rukojmích, které podle informací izraelského premiéra Benjamina Netanjahua někdo střelil zblízka do hlavy. „Všichni byli 7. října zajati jako rukojmí a v zajetí v Gaze byli teroristickou organizací Hamás zavražděni,“ informovaly Izraelské obranné síly v prohlášení (IDF).

To je jen jeden z důvodů, proč je dohoda o příměří prakticky pryč ze stolu. „Kdo vraždí rukojmí – nechce dohodu,“ prohlásil podle serveru Politico Netanjahu.

Navíc podle nejnovějších informací zvažuje Izrael nasazení armády na Západním břehu Jordánu. Ministr obrany Joav Galant vyzval armádu k nasazení plné síly proti palestinským militantům na okupovaném Západním břehu, kde probíhající vojenská operace již vedla k desítkám obětí.

Podle Galanta by měl být každý terorista buď eliminován, nebo zadržen, pokud se vzdá, uvádí web Times of Israel. „Nárůst teroru, který se projevuje bombovými útoky v autech a střelbou, musí být zastaven,“ řekl Galant, zdůrazňujíc, že k tomu musí být použity všechny dostupné vojenské prostředky.

Po setkání s vojenskými důstojníky, kteří zhodnotili probíhající operace, přirovnal Galant kampaň proti militantům k sečení trávníku. „Musíme se neustále zaměřovat na vzestup terorismu v Judeji a Samaří. Nyní útočíme, abychom terorismu předešli. Je to jako sekání trávníku, ale přijde také čas, kdy budeme trhat i kořeny – a to musíme udělat,“ řekl.

Na konci srpna izraelské jednotky provedly razie a útoky ve městech Džanín, Túbás a Tulkarm na Západním břehu Jordánu. Tyto operace si dosud vyžádaly životy nejméně 30 Palestinců, včetně militantů, a zranění 140 dalších osob. Násilí na okupovaném Západním břehu eskalovalo po vypuknutí války mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás 7. října loňského roku.