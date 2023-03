Nemáme s tím nic společného, řekl Zelenskyj k útoku na Nord Stream

List The New York Times v úterý s odvoláním na nejmenované americké představitele napsal, že za sabotáží může stát proukrajinská skupina. Zdroje listu zároveň uvedly, že nejsou žádné důkazy, že by do operace byla zapojena Zelenského administrativa. Vlastní zprávu o incidentu pak zveřejnila německá média, která rovněž uvedla, že za sabotáží může stát proukrajinská skupina. Zároveň se podle nich mohlo jednat o operaci pod falešnou vlajkou, to znamená, že skuteční pachatelé mohli stopy nastražit tak, aby ukazovaly na Ukrajinu.

Materiály zveřejněné zahraničními médii podle Zelenského hrají do karet Rusku a zpomalují dodávky pomoci pro Ukrajinu.

"Je podle mě velmi nebezpečné, že některá nezávislá média (...) dělají takové kroky," citovala agentura Unian Zelenského. Prezident uvedl, že výhody z toho mohou mít i některé země, které obcházejí sankce a nadále obchodují s Ruskem. Žádný konkrétní stát nejmenoval, dodal ale, že se to týká i členů Evropské unie či NATO.

"Tomu bych věnoval pozornost a zjistil, komu se takové dezinformace hodí. Ukrajinci to rozhodně neudělali. A to je teď nejdůležitější," dodal prezident.

Plynovody Nord Stream 1 a 2, které vedou z Ruska do Německa po dně Baltského moře, mají každý dvojici potrubí. Při dosud nevysvětlených explozích loni v září byla poničena obě potrubí Nord Streamu 1 a jedno potrubí Nord Streamu 2.