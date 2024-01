Němci díky podřízeným Baerbockové odhalili ruskou dezinformační kampaň

K důvěrné analýze ministerstva zahraničí vedeného Annalenou Baerbockovou se dostal týdeník Der Spiegel. Vypracovali ji experti na žádost oddělení pro strategickou komunikaci. Za pouhý měsíc odhalili více než 50 tisíc falešných účtů, které vytvořily přes milion příspěvků v němčině. Německou vládu v nich obviňovaly ze zanedbávání vlastních občanů kvůli podpoře Ukrajiny.

Odborníci jsou přesvědčeni, že jde o pokračování velké ruské dezinformační kampaně, kterou se podařilo odhalit předloni. Kromě Německa jí tehdy čelily další země, například Itálie, Francie či Velká Británie. Meta, pod kterou spadá Facebook, tehdy mluvila o největší a nejusilovnější ruské operaci v online prostředí, připomněl týdeník.

V Německu panují o to větší obavy, protože celou zemi čekají evropské volby a tři spolkové země na území někdejší NDR také zemské volby. Experti se domnívají, že by do kampaní mohlo chtít Rusko zasahovat.

Jak ruští dezinformátoři v tomto konkrétním případě postupují? Pro kampaň se vžilo označení Dvojník, protože dochází ke zneužívání jmen známých médií a imitování jejich webových stránek ve snaze vzbudit větší důvěryhodnost.