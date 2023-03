Německem otřásla brutální vražda. Dívky ve věku 12 a 13 let ubodaly stejně starou Luisy trestu se vyhnou

"Je to šokující příklad. Protože nelze uložit žádné trestněprávní sankce, byly děti předány do péče úřadu pro mládež," řekl Mario Mannweiler, který vede státní zastupitelství v Koblenzi. Německé zákony stanovují trestní odpovědnost od 14 let, rodinné soudy nicméně mohou nařídit jistá opatření mimo trestní řízení.

Po Luise ze Severního Porýní-Vestfálska pátrala policie od soboty, kdy její zmizení nahlásili rodiče, kteří uvedli, že dívka naposledy pobývala v bytě kamarádky. V neděli policisté nalezli tělo dívky a následná pitva ukázala mnohačetná zranění nožem.

Státní zastupitelství dnes uvedlo, že kvůli věku oběti a předpokládaných pachatelek je možné zveřejnit jen omezení informace včetně toho, že dívka zemřela na následky četných ran a s tím související ztráty krve. Sexuální zneužití pitva neprokázala. Vražednou zbraň policie zatím nezajistila.