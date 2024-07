Nesmíme vykročit na cestu politického násilí, prohlásil Biden v projevu. Násilí podle něj do USA nepatří

Biden ve svém proslovu z Oválné pracovny Bílého domu zdůraznil, že v politice se mohou občas objevit i silné emoce, avšak ty "nikdy nesmí sklouznout k násilí". " Je načase vychladnout, " dodal.

"Tento druh násilí nepatří do Ameriky - žádné násilí do ní nepatří a to nikdy. Tečka. Žádné výjimky. Nemůžeme dovolit, aby se takové násilí stalo normou," prohlásil prezident.

Ve svém přibližně pětiminutovém projevu Biden podotkl, že v pondělí začne sjezd Republikánské strany ve městě Milwaukee, zatímco on jako úřadující prezident bude cestovat se svou kampaní za znovuzvolení napříč Amerikou.

Dodal, že vášně jsou vybičovány v obou politických táborech a v prezidentských volbách půjde o hodně.

"Spolu to dokážeme," vyzval Američany Biden a dodal, že USA byly založeny na principu demokracie, která dává rozumu a rovnováze šanci zvítězit nad hrubou silou.

"Americká demokracie, ve které argumenty se předkládají v dobré víře. Americká demokracie, ve které se respektují principy právního státu. Kde slušnost, důstojnost a fair play nejsou jen pěkné pojmy, ale živou realitou."

"Pamatujte, můžeme spolu nesouhlasit, ale nejsme nepřáteli," uvedl prezident. "V Americe své neshody řešíme hlasováním ve volebních místnostech, ne střelbou. Moc změnit Ameriku by měla spočívat vždy v rukou lidu a ne atentátníka."

Podle federální policie FBI byl útočníkem dvacetiletý muž z Pensylvánie, kterého zastřelili příslušníci tajné služby chránící exprezidenta. Při útoku zahynul 50letý muž a další dva účastníci byli vážně zraněni.