New York zasáhlo zemětřesení o síle 4,8 stupňů

Dešťové srážky paralyzují jednu z největších světových metropolí. Guvernér státu New York vyhlásil v New Yorku kvůli prudkým lijákům a místním záplavám stav nouze. Jen za poslední tři hodiny v Brooklynu napršelo více než 10 centimetrů srážek. Voda přerušila provoz metra a autobusů, uvěznila lidi v autech a chodci se brodili po zatopených ulicích, kde hladina vody někdy sahala až do pasu.