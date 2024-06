Nikdo se neodváží zaútočit na NATO. Ani Rusko, tvrdí Orbán

Japonský podnikatel Jusaku Maezawa zrušil misi dearMoon, v jejímž rámci měl s celebritami absolvovat první turistický let kolem Měsíce. Informovala o tom agentura Reuters. Let se měl původně uskutečnit do konce minulého roku, stanovený cíl se však stal podle organizátorů neuskutečnitelným.