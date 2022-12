Nikdy nezůstanete sami, slíbil americký prezident po jednání se Zelenským

"Nikdy nezůstanete sami," řekl Biden Zelenskému. Připomněl také, že ruský útok, největší ozbrojená invaze do sousední země v Evropě od konce druhé světové války, sjednotil členy Severoatlantické aliance i Evropské unie. Západní země jsou podle Bidena jednotnější než dříve a šéf Bílého domu nevidí náznaky, že by se to mělo změnit. Ruský prezident Vladimir Putin tak podle něj neuspěl ve své snaze spojence rozdělit.

Pro Zelenského je nynější návštěva Washingtonu první zahraniční cestou od začátku ruské agrese letos v únoru. Rusko poté, co jeho prvotní snahy na bojišti selhaly, začalo na podzim s rozsáhlými raketovými útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Podle Bidena se ruský prezident Vladimir Putin snaží "využít zimu jako zbraň".

Putin ale nemá podle amerického prezidenta v úmyslu zastavit "tuto krutou válku". Biden ruské útoky na civilní cíle, včetně sirotčinců, školek a škol, označil před novináři za "odporné".

Zelenskyj, oblečený stále ve vojenském, opět poděkoval Američanům za jejich vojenskou pomoc. Pokud jde o systém Patriot, uvedl, že díky němu mohou Ukrajinci "připravit teroristický stát o hlavní nástroj teroru - možnost zasáhnout naše města, naši energetiku". Spojené státy dnes oznámily další pomoc zemi, která se už od února brání ruské agresi, systém Patriot má být součástí dodávky.

Pokud jde o budoucí vývoj, ukrajinský prezident zopakoval, že "spravedlivý mír" s Ruskem neznamená "žádné kompromisy pokud jde o suverenitu a územní celistvost" Ukrajiny. "Bojujeme za vítězství proti tyranii a zvítězíme," prohlásil Zelenskyj. Podle Bidena sdílí USA se Zelenským stejnou vizi "svobodné, nezávislé, prosperující a bezpečné Ukrajiny".

Jak poznamenala agentura AP byl při setkání obou politiků patrný vzájemný vřelý vztah, několikrát se například vzájemně zasmáli svým komentářům před novináři. Zelenskyj dal nicméně jasně najevo, že bude i nadále na Bidena a další západní vůdce naléhat, aby Kyjev podporovali ještě více. Jakmile bude protiraketový systém Patriot spuštěn, "vyšleme prezidentu Bidenovi další signál, že bychom rádi získali více Patriotů", poznamenal například ukrajinský prezident.

Na dotaz novinářky, která amerického prezidenta vyzvala, aby USA daly Ukrajincům, pokud jde o vojenskou pomoc "všechno, co mají", Biden odvětil, že existuje celá aliance, která Ukrajinu podporuje.

Kdyby Spojené státy daly Ukrajincům všechno, co mají k dispozici, mohlo by to "rozbít NATO a EU", dodal ale také. Americký prezident doplnil, že spojenci poskytují Ukrajincům to, co potřebují "ke své obraně a pro úspěch na bojišti".