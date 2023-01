Novozélandská premiérka Ardernová oznámila, že do 7. únoru odstoupí

"Už nastala má chvíle. Nemám už dost sil na další čtyři roky," řekla Ardernová. "Neodcházím, protože bych nevěřila, že nemůžeme v příštích volbách vyhrát, ale protože věřím, že můžeme a vyhrajeme," dodala politička.

Ardernová oznámila, že od demise do konání voleb zůstane řadovou členskou parlamentu. Svému snoubenci, který seděl v první řadě mezi hosty, vzkázala, že konečně budou mít čas se vzít.

Ardernová se v roce 2017 v 37 letech stala nejmladším premiérem Nového Zélandu. Ačkoliv se její Novozélandská strana práce umístila ve volbách za Novozélandskou národní stranou, vytvořila vládní koalici se Stranou zelených a populistickým uskupením Nový Zéland především. Ve volbách v říjnu 2020 byla Ardernová favoritkou a její strana zvítězila.

Podle deníku Le Monde byla Ardernová v zemi velmi populární. Sympatie si získala za své ohleduplné chování po atentátech na mešity ve městě Christchurch z března 2019, při nichž zemřelo 51 lidí. Pandemii covidu-19 se rozhodla řešit přísnými uzávěrami a voliči její Novozélandskou stranu práce vzápětí ve volbách odměnili nejlepším volebním výsledkem za 50 let. Kvůli ekonomickým dopadům pandemie ale její obliba v posledních měsících klesala, píše Le Monde.

"Jménem Národní strany děkuji premiérce Jacindě Ardernové za její službu Novému Zélandu. Této neuvěřitelně náročné práci dala vše a já jí i její rodině přeji do budoucna vše nejlepší. Děkuji vám, Jacindo," napsal Luxon na twitteru.

On behalf of the National Party, I offer to Prime Minister Jacinda Ardern our thanks for her service to New Zealand.



She has given her all to this incredibly demanding job and I wish her and her family all the very best for the future. Thank you Jacinda.