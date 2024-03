O princezně Kate psali dezinformátoři najatí Kremlem, píše CNN

"Máte velké množství spekulací, které vytvářejí skvělý prostor, pokud jste zahraniční aktér a chcete se zapojit. Je to ideální situace, opravdu," vysvětlil expert na dezinformace Martin Innes z Cardiff University pro CNN.

Innes se svým týmem výzkumníků spojil 45 účtů na sociálních sítích, které šířily lživá tvrzení o princezně Kate, s dezinformační kampaní vedenou Kremlem, která slouží i k šíření konspirací o válce na Ukrajině či o francouzském prezidentovi Emmanuelu Macronovi. Moskva se tak podle experta snaží destabilizovat nepřátele Ruska a podkopat důvěru v jejich instituce.

"Ty účty nevytvářely vlastní originální příspěvky, ale komentovaly příspěvky o příběhu princezny z Walesu," vysvětlil Innes.

Dvaačtyřicetiletá Kate ve zveřejněném videu uvedla, že plánovaná lednová operace břicha byla úspěšná. Podle jejích slov se původně předpokládalo, že nejde o onkologický problém. Poslední testy ho však odhalily.

"Byl to, samozřejmě, obrovský šok a spolu s Williamem jsme dělali všechno pro to, abychom to zpracovali a zařídili se s ohledem na naši rodinu," uvedla trojnásobná matka. Lékaři jí doporučili, aby se podrobila chemoterapii. V současnosti je léčba v počáteční fázi. "Trvalo mi, než jsem se zotavila z této těžké operace a mohla začít léčbu," vysvětlila.

Kensingtonský palác nezveřejnil, s jakým typem rakoviny se princezna potýká. Monarchie přitom zdůraznila, že i ona má v otázkách svého zdraví právo na soukromí.

Princezna z Walesu není jediným členem královské rodiny, kterému byla v poslední době diagnostikována rakovina. Léčbu momentálně podstupuje i sám král Karel III.