Obnovení hraničních kontrol migraci nevyřeší, tvrdí odborník. Navrhnul radikální řešení

„Každý, kdo si myslí, že kontroly na hranicích povedou ke snížení nelegální migrace, má nerealistická očekávání,“ řekl výzkumník Gerald Knaus v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Deutschlandfunk (DLF).

Německo je součástí schengenského prostoru, který umožňuje zhruba 420 milionům lidí z 29 evropských zemí volně cestovat bez hraničních kontrol.

Kontroly již probíhají na několika z devíti německých hranic, včetně hranic s Polskem, a od pondělí se rozšíří také na hranice s Lucemburskem, Belgií, Nizozemskem a Dánskem.

Knaus zdůraznil, že mnoho zemí EU, včetně Francie a Rakouska, má hraniční kontroly již léta, ale „počet žádostí o azyl se tím nijak nezměnil“.

Dále upozornil, že hraniční kontroly nejsou efektivní metodou, jak zabránit islamistickému terorismu, protože mnoho radikálů se zradikalizovalo až v Německu.

Podle Knausových slov by nelegální migraci bylo možné zastavit pouze radikálními opatřeními, jako je úplné ukončení volného pohybu osob a zboží mezi zeměmi schengenského prostoru.

„Pokud by skutečně šlo o zastavení nelegální migrace na německých hranicích, jediným trvalým řešením by bylo zrušení Schengenu. To by si ovšem vyžádalo i ploty na takzvaných zelených hranicích,“ uzavřel.