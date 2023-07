Orbán překvapivě prohlásil, že Zelenského chápu. Biden by mohl válku ukončit hned, řekl

"Kdyby Spojené státy řekly, že chtějí mír, válka by mohla skončit už zítra ráno," prohlásil Orbán. Podle něj však na nedávném summitu NATO ve Vilniusu nebyla zodpovězena otázka, proč Washington neprosazuje mír.

Maďarský premiér vyjádřil pochopení pro postoj prezidenta Zelenského, který bojuje za ochranu svého národa a vnímá konflikt ze svého úhlu pohledu. Nicméně Orbán varoval, že by následování jeho slov mohlo vést k třetí světové válce. Taktéž připomněl, že Ukrajina nebyla přijata do NATO kvůli svému stavu válečného konfliktu.

Premiér kriticky hodnotil styl komunikace a udržování vztahů ze strany Ukrajinců. "Pokud žádáte o pomoc a máte problémy, měli byste se chovat slušně," uvedl Orbán. Zároveň však zdůraznil, že toto pravidlo neplatí pro Ukrajinu, která je podle něj agresivní a vyhrožuje. "Každý den tam umírají stovky a tisíce lidí, čelí otázkám života a smrti. Jejich svět je odlišný od toho našeho, ale neměli bychom přijmout jejich perspektivu," dodal Orbán.

Podle jeho slov je ten, kdo poskytuje zbraně, zapojen do války. Orbán také poukázal na to, že Ukrajina nebyla na summitu ve Vilniusu přijata do NATO a nevykazuje pokrok směrem k dosažení míru. "Situace se zhoršuje. Západní země, zejména USA, podporují Ukrajinu dodávkami zbraní," kritizoval maďarský premiér.